Philippe Mouratoglou, la guitare en trois dimensions

3 ans après “Univers-Solitude”, unanimement salué par la critique, le superbe trio du guitariste Philippe Mouratoglou nous propose un nouvel opus, “Ricercare” qui paraît chez Vision Fugitive / l’Autre distribution.

Philippe Mouratoglou invité de Alex Dutilh

“Derrière ce blaze d’avant-centre de l’Olympique de Marseille se cache l’auteur d’un des disques les plus puissants de l’été. ... Un vrai ballet à base d’open-tuning, de folk, de drone et de ragas indiens dans lequel des paysages à la Ry Cooder s’abîment dans des contrées plus sauvages, celles du free jazz.” Indispensable Jazz News, juin 2018

Le disque soigneusement préparé et minutieusement enregistré aux Studios La Buissonne propose un nouveau répertoire de compositions originales, nourries d’influences allant des Ricercare de Francesco da Milano à une évocation de The Peacocks de Jimmy Rowles. Ce trio acoustique soudé guitare-contrebasse-batterie, au répertoire original, évolue dans un espace d’où se détachent de fascinants paysages d’une infinité de couleurs et de nuances.

(extrait du communiqué de presse)

“ ...C’est une écriture originale – souvent d’ailleurs très précise – qui guide la musique au fil de la plupart des plages. Mais une écriture qui, dans son mode d’élaboration même, chercherait sans cesse à se surprendre, à déjouer les schémas trop établis. Depuis l’enregistrement en 2012 de “Steady Rollin’ Man – Echoes of Robert Johnson”, son hommage au légendaire bluesman, Philippe Mouratoglou utilise largement les open tunings, ces «accordages ouverts» qui délaissent le traditionnel mi-la-ré-sol-si-mi au profit d’autres d’intervalles. Ce dérèglement calculé des cordes ouvre la voie à l’exploration de territoires poétiques nouveaux, un peu en somme comme si l’on peignait les yeux bandés : la perte des repères digitaux, l’effacement de tout automatisme créent les conditions pour que jaillisse l’inattendu, la combinaison harmonique improbable...” Pascal Rozat (extrait du livret)

Philippe Mouratoglou (guitares acoustiques)

Bruno Chevillon (contrebasse)

Ramon Lopez (batterie)