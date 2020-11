Philippe Milanta, one, two, three, four…

Philippe Milanta a organisé un jeu de chaises musicales particulièrement ludique. Quatre musiciens qui s’échangent ou se soustraient plus qu’ils ne s’additionnent. Le grand gagnant est le swing.

Avec trois camarades, le pianiste a imaginé un joyeux puzzle alternant solos, duos (piano-contrebasse et piano-batterie), trios (piano, contrebasse, batterie) et quartet (piano, contrebasse, percussions et batterie).

Après le succès de son dernier album « Wash » (piano solo) en 2018 (Sélection Jazz Hot, 4 étoiles Jazz Magazine, 3 clés Télérama), l’idée de créer un trio inédit est née. Mais pas n’importe quel trio ! En effet au côté de Philippe Milanta, pianiste, compositeur, arrangeur, chef d’orchestre, pianiste titulaire du Duke Orchestra de Laurent Mignard, mais aussi soliste surdoué, on retrouve l’un des meilleurs contrebassiste de la scène française et internationale, Thomas Bramerie et soit Lukmil Perez, batteur cubain de renommée internationale, soit Leon Parker, l’un des tous premiers batteurs américains vivant en Europe.

Que ce soit sur des compositions originales de Philippe Milanta ou des standards (Hackensack, Cotton Tail, I Want A Little Girl, Yellow Days...), en piano solo, en duo, trio et même en 4tet, la magie opère. Le swing de Philippe Milanta sensible, inventif, teinté d’impressionnisme, joue à plein la variété de climats et de couleurs sonores.

(extrait du communiqué de presse)