Petra Haden, le Zorn/Harris songbook

John Zorn et Jesse Harris se sont associés pour concocter un répertoire sur mesure à la chanteuse Petra Haden. "Songs for Petra, Zorn/Harris Songbook" paraît chez Tzadik/Orkhêstra

La fille du contrebassiste Charlie Haden et de la chanteuse et productrice Ruth Cameron habite ces chansons comme si elle les attendait depuis longtemps.

Amis depuis de nombreuses années, John Zorn et Jesse Harris avaient commencé à travailler ensemble pour “The Song Project” en 2012. À l’occasion de ses 60 ans, John Zorn avait proposé à trois vocalistes et auteurs (Jesse Harris, Mike Patton et Sofia Rei) de reprendre des mélodies écrites à l’origine pour ses groupes Naked City, Masada et The Dreamers ou pour des musiques de film.

Cette fois, pour Petra Haden, l’idée consistait à aller puiser dans l’immense corpus des compositions de Zorn celles qui se inspiraient le mieux Jesse Harris pour qu’il y appose ses mots. Huit ans plus tard, ce CD présente le fruit complet de leur collaboration : treize compositions de John Zorn avec des paroles originales de Jesse Harris.

Parmi les sélections tirées d'une grande variété d’albums de John Zorn (et d'une composition inédite, Nothing), les mélodies sont accrocheuses, les paroles touchantes, les grooves profonds et les solos exaltants. Le casting est lui aussi sur mesure, tout en élégance et subtilité : Julian Lage, Jorge Roeder et Kenny Wollesen.

http://www.petrahaden.com/blog/john-zorn-jesse-harris-songs-for-petra.html

Petra Haden (voix)

Jesse Harris (guitare acoustique, claviers, choeur)

Julian Lage (guitares)

Jorge Roeder (contrebasse)

Kenny Wollesen (batterie)