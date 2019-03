Paul van Kemenade, salut l'altiste

Au sommaire aujourd'hui

3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Médéric Collignon vendredi 22 mars à 20h à la salle des fêtes de Voiron (38), une coproduction Voiron Jazz Festival / Détours de Babel dans le cadre de Voiron Jazz Festival. Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails.

Stranger than Paranoia est à la fois le titre d’une composition du saxophoniste néerlandais Paul Van Kemenade et celui du festival intimiste qu’il organise chaque année à Tilburg. Le festival, dont la 26ème édition a eu lieu en décembre dernier, présente comme particularité de présenter une large palette d’esthétiques musicales. C’est désormais une sorte de trilogie, puisque Paul Van Kemenade publie également un album du même titre, « Stranger Than Paranoia », sur son label Kemo.

C’est une habitude, pour le saxophoniste et compositeur, de publier des albums kaléidoscopiques, qui le présentent simultanément dans plusieurs contextes. Il avait sorti précédemment le justement nommé « Master of Lyric », un coffret de 4 CD rassemblant son travail sur quatre décennies (1997-2017). « A Kind Of… », en 2016 multipliait les formats pour jouer sa musique. Ce qui ne l’empêche pas ces dernières années de mettre aussi en avant son quartet « international » avec Ray Anderson, Han Bennink et Ernst Glerum (Checking Out »), ou son trio avec son compatriote Jasper Van’t Hof aux claviers et la percussionniste brésilienne Maria Portugal (« Daytime Sketches »). La multiplicité des contextes est chez Paul Van Kemenade comme une seconde nature. La liste de ses ensembles et projets sur son site, en témoigne clairement…

Dans « Stranger than Paranoia », on trouve ainsi le saxophoniste alto dans trois duos différents (avec piano, avec percussions, avec électronique), au sein du quartet Three Horns And A Bass (trompette, trombone, sax alto, contrebasse), devenant sextet avec une guitare flamenca et percussions, en quintet avec Hammond Sandwich (deux organistes, trompette, sax alto et batterie), et même dans une formation avec contrebasse et quatuor vocal (Cappella Pratensis). À chaque fois, un lyrisme très singulier qui fait de Paul Van Kemenade (né à Rotterdam en 1957), l’un des plus brillants héritiers de la génération des Han Bennink, Misha Mengelberg, Willem Breuker, Leo Cuypers, Maarten van Regteren Altena et consorts, qui enflamma le paysage européen du jazz dans les seventies.

