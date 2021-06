Paul Lay dialogue avec Beethoven

À la demande de René Martin pour ses Folles Journées de Nantes, Paul Lay s’est penché cette année-là sur les oeuvres de Beethoven dont on célébrait le 250ème anniversaire. “Full Solo” sort chez Gazebo/L’Autre Distribution. Un partenariat France Musique.

Paul Lay est un Marvel du piano. Un super héros des 88 touches, les pliant sous ses doigts à sa volonté.

Paul Lay fait partie de cette génération mutante qui a grandi un pied dans le classique, un pied dans le jazz, et comprend la vérité inhérente à chacune de ces traditions. L’une, multi centenaire, s’attache depuis toujours à la clarté et l’intonation mélodiques, à la beauté des formes et des polyphonies, tandis que l’autre, toute jeune encore d’à peine un siècle, explore avec obstination toutes les possibilités rythmiques et harmoniques de l’improvisation.

Rassemblez ces deux héritages, fondez-les dans le moule du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, saupoudrez de génie, laissez durcir quelques années et vous avez Paul Lay, Marvel de piano. Inutile de dire qu’il n’est pas passé inaperçu : à 30 ans, il se voit décerner pour son deuxième disque le Prix de l’Académie Charles Cros, deux ans plus tard c’est le prestigieux Prix Django Reinhardt distinguant le meilleur musicien de l’année, puis en 2020 les Victoires du Jazz qui confirment ce verdict.

Le répertoire de ce “Full Solo” ? Certaines de ses mélodies universelles telles que la Sonate au clair de lune ou La lettre à Élise, en passant par l’Hymne à la joie ou sa Symphonie n°7, mais aussi des compositions de Paul Lay, inspirées par la musique du Maître et la visite des lieux où ce dernier a vécu : Vienne, Heiligenstadt…

Il peut être très risqué de s’attaquer à un tel répertoire, et c’est là que d’être un super héros fait toute la différence. Car ni la technique, ni les idées, ni le goût du risque ne lui font défaut lorsqu’il reprend ces thèmes inoubliables (dont certains sont des cauchemars de voisins de pianiste, je pense en particulier à La Lettre à Élise !). Ils les enfile comme un gant avec l’aisance d’un jazzman qui joue les grands standards, et fait apparaître dans l’oeuvre de Beethoven le mélodiste éblouissant qui ne demande qu’à être repris, dérivé, réinventé avec le temps qui passe sans rien lui retirer de sa modernité.

Aucune hésitation ni fausse pudeur qui vienne entacher cette conversation du pianiste avec son instrument. L’exercice du solo est ardu, mais le risque est multiplié lorsqu’il s’agit d’enjamber les siècles pour tutoyer les monstres sacrés, et la seule solution est de s’y donner entièrement. C’est donc un véritable saut de l’ange que cet enregistrement donne à entendre, celui d’un Marvel du piano habité par une musique à laquelle il donne tout. En full solo.

Laurent de Wilde

(extrait du communiqué de presse)

