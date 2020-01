Paul Lay à la recherche des temps enfouis

Au sommaire aujourd'hui

Été 2017, le trio rentrait de New York, tout juste débarqué du Queen Mary II, après une traversée inoubliable Cherbourg-New York dans le cadre l’aventure « The Bridge 2017 », événement collaboratif culturel, sportif, artistique, qui célébrait les 100 ans d’amitié franco-américaine. La proposition d’une création pour célébrer les 100 ans du jazz tombait à point nommé pour le groupe.

C’est dans le cadre de cette création que Paul Lay (piano), Isabel Sörling (voix) et Simon Tailleu (contrebasse) s’approprient ainsi les musiques populaires de la fin du XIXe et début XXe siècle - celles qui avaient bercé les jeunes années de ces soldats américains, qui débarquaient en France, âgés de 20 à 30 ans.

Matthieu Jouan, à l’initiative de la proposition de création, pour la manifestation du Centenaire à Nantes explique : “En préparant les évènements liés au centenaire de l’arrivée du jazz en Europe, en 1918 et particulièrement le centième anniversaire du premier concert de jazz, le 12 février 1918 à Nantes, je cherchais des musicien.ne.s à qui confier certains projets spécifiques. J’avais dans l’idée de faire jouer les musiques populaires de la fin du XIXe et début XXe siècle. Paul Lay a immédiatement accepté les termes de ce défi et s’est mis à la recherche de compositions emblématiques qu’il pouvait proposer à la voix d’Isabel Sörling et au walking de Simon Tailleu. »

C’est à ce ragtime orchestral encore inédit en Europe, siffloté par ces jeunes soldats, que Paul Lay rend hommage, évoquant les champs de coton des plantations esclavagistes et les champs de batailles confédérées de la guerre de Sécession, en passant par Broadway et Tin Pan Alley, jusqu’aux tranchées de la Marne en 1918. Et pour quatre compositions, le trio est rejoint par 4 invités de coeur : Benjamin Dousteyssier au saxophone alto, Quentin Ghomari à la trompette, Bastien Ballaz au trombone, et Donald Kontomanou à la batterie.

Ils interprètent notamment le poème To Germany de C. H. Sorley, jeune officier britannique, qu’il écrit au Front en 1917 juste avant de tomber sous les balles. Texte vibrant, ode à la paix dédiée au peuple allemand. Dans la suite d’ « Alcazar Memories », qui a enchanté de nombreux festivals et scènes de jazz en France et en Europe, ce même trio a déjà convaincu la chronique depuis quelques mois avec ce nouveau programme. Le public présent en septembre aux festivals d’Anglet et d’Ermi’jazz à Paris ont encore l’émotion pure d’un concert inédit.

(extrait du communiqué de presse)

Où écouter Paul Lay

jeudi 06 février à 20h au 360 Music Factory dans le cadre du festival Au fil des Voix A Paris (75) mercredi 29 avril 2020 à 21h à la Scala (solo)

Programmation musicale

Paul Lay « Deep Rivers »

Go To Hell (Nina Simone)

Laborie Jazz 53

Paul Lay « Deep Rivers »

Southern Soldier Boy (G.W. Alexander)

Laborie Jazz 53

Paul Lay « Deep Rivers »

Horizons (Paul Lay)

Laborie Jazz 53

Dwight Trible « Inspiration »

Deep River (Trad.)

Gondwana 07

XXL « Des enchantés du bocal »

Gagner du temps (David Suisa)

Chante et tais-toi

Paul Desmond « Milestones of a Jazz Legend »

Jazzabelle (Paul Desmond)

The Intense Media 600538

ASTA « Passers of Time »Histoire alternative (Thomas Bramerie)

Bonsaï 190302

David Friesen, Circle 3 Trio « Interaction »

Neves (David Friesen)

Origin 82792

Lumen Drones « Umbra »

Umbra (Lumen Drones)

Hubro 2607