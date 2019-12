Paul Jost, une voix, tout simplement

Au sommaire aujourd'hui

Paul Jost à la Une

Lorsque l’on décrit le chanteur Paul Jost et son originalité, deux mots viennent à aussitôt à l’esprit : « conteur passionné ». Pour Paul Jost, chaque parole contient un message, une histoire, et il transmet sa propre interprétation de ces histoires à travers ses arrangements et la sincérité de son interprétation.

3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Raphaël Imbert samedi 14 décembre à 21h au théâtre de Fontblanche à Vitrolles (13) avec Charlie Free. Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails.

Jazz Culture article Jazz Culture : Prix de la nouvelle littéraire Jazz en Velay 2019

5 nouvelles à gagner. Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom, prénom et adresse postale. 1 nouvelle pour les 5 premiers mails. Bonne chance !

Paul Jost est un artiste éclectique de Philadelphie avec de grandes compétences en tant que batteur, chanteur, arrangeur et compositeur, mais c’est sa voix qui le rend vraiment remarquable. Les critiques et ses contemporains affirment qu‘il est l‘un des meilleurs chanteurs de jazz masculins depuis Mark Murphy !

Après une longue carrière de musicien et de sideman ayant enregistré et joué avec Ron Carter, Dr. John, Billy Eckstine, Mark Murphy, Bucky Pizzarelli & Joe Farrell, pour n‘en nommer que quelques-uns, Paul a lancé sa carrière solo en 2015 avec la sortie de son premier album vocal “Breaking Through“. La suite logique de « Breaking Through » est le très attendu « Simple Life » qui paraît chez Jammin‘colorS / L’Autre Distribution.

Tout le monde s‘accorde à dire que la rapide ascension de Jost en tant que chanteur au cours des quatre dernières années est due à son talent inné, à sa précision en tant que musicien et à sa sonorité vocale distinctive avec un timbre vocal unique. Son parcours non conventionnel vers le chant lui donne une vision à 360 degrés de cette forme d‘art et de tous ses paramètres musicaux. Et si il swingue, il sait également donner une interprétation poignante et sincère de chaque composition soigneusement sélectionnée.

Paul joue dans le monde entier avec des tournées aux Etats-Unis, en Asie et en Europe. C‘est aussi un habitué des clubs new-yorkais, notamment des clubs 55 Bar, Iridium, Blue Note, Smoke, Dizzy’s, Zinc Bar et Mezzrow.

“Simple Life“ a été enregistré avec son quartet comprenant Jim Ridl au piano, Dean Johnson à la basse et Tim Horner à la batterie, l‘album présente également le célèbre vibraphoniste Joe Locke, en tant qu‘invité spécial, sur quatre titres.

Les morceaux de « Simple Life » ne font pas que regarder en arrière, rendant ainsi hommage à la tradition, ils envisagent également d’en dépasser les frontières habituelles.

Sur l’album, Paul Jost interprète des morceaux écrits par Lennon et McCartney, Bob Dylan, Fred Neil, Sonny Rollins, Ray Nobel, Harold Arlen, Duke Ellington et Jérôme Kern et deux de ses originaux. Il apporte une approche novatrice tout respectant leur histoire et leur place dans le Songbook américain.

À titre d‘exemple, Paul se faufile astucieusement entre les paroles de Give Me The Simple Life, apporte ses talents rythmiques à Caravan d‘Ellington et fournit une interprétation de Folks Who Live on the Hill qui vient vraiment du fond du coeur. Loin d‘être limité à un style, Paul apporte des surprises tout au long de l‘enregistrement. Alors que la majorité des chansons sont des standards du jazz, il n‘y a rien de standard dans leur interprétation !

(extrait du communiqué de presse)