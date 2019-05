Paul Bley, Gary Peacock, Paul Motian, trois funambules au sommet en 1999

Au sommaire aujourd'hui

Paul Bley, Gary Peacock, Paul Motian à la Une

Une réunion au sommet arbitrée par le silence, pour prolonger les retrouvailles de “Not Two, Not One” enregistrées en studio un an plus tôt.

En 1999, dans la foulée de la sortie de “Not Two, Not One”,Paul Bley, Gary Peacock et Paul Motian entamaient une tournée qui les mènerait des deux côtés de l’Atlantique la musique hautement novatrice de leur trio de rêveurs éveillés.

“When Will The Blues Leave”, qui paraît chez ECM, témoigne d’un concert donnée par le trio à l’Aula Magna de Trevano en Suisse, dans le cadre de cette tournée. On y trouve, en plus de l’anguleuse et mystérieuse composition d’Ornette Coleman qui donne son titre à l’album, la pièce Mazatlan de Paul Bley, débordante d’énergie, l’inaltérable Moor de Gary Peacock, la tendre et mélancolique mélodie de Gershwin I Loves You Porgy et bien d’autres choses encore… Tout cela transcendé par la subtilité de ces grands maîtres de l’improvisation, redonnant à tout instant formes et directions nouvelles à la musique.

Programmation musicale

Paul Bley, Gary Peacock, Paul Motian « When Will The Blues Live »

When Will The Blues Live (Ornette Coleman)

ECM 2642

Paul Bley, Gary Peacock, Paul Motian « When Will The Blues Live »

I Loves You, Porgy (G. & I. Gershwin)

ECM 2642

Ahmad Jamal « The Awakening »

The Awakening (Ahmad Jamal)

Impulse 12262

Shalosh « Onwards and Upwards »

Tune For Mr. Ahmad Jamal (Shalosh)

ACT 9885-2

Rabih Abou-Khalil « Bukra »

Fortune Seeker (Rabih Abou-Khalil)

MMP 170889

Youn Sun Nah « Immersion »

You Can't Hurry Love (Brian Holland, Lamont Dozier, Edward Jr. Holland)

Warner 0093624901068

Dann Zinn « Day of Reckoning »

Continental Divide (Dann Zinn)

Origin 82779

Rosa Brunello « Shuffle Mode »

Shuffle Mode / Running In The Clouds (Rosa Brunello)

Cam Jazz 7943-2

Joe Barbieri « Dear Billie »

I'm A Fool To Want You (Herron, Sinatra, Wolf)

Membran 234502