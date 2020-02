Pat Metheny, la tentation symphonique

Nonesuch Records sort un nouvel album de Pat Metheny, “From This Place”, le 21 février 2020.

"Au cours des quarante dernières années, peu de musiciens de jazz ont réussi à équilibrer l'expérimentation et l'attrait populaire avec autant de succès que le guitariste américain Pat Metheny. Metheny est un jongleur éblouissant de virtuosité d'improvisation, de musique du monde, d'écriture de chansons accrocheuses et d'innovation technologique depuis plus de quatre décennies". The Guardian

“From This Place” comprend dix compositions de Pat Metheny, qui est rejoint par son batteur de longue date, Antonio Sanchez, la bassiste malaisienne/australienne Linda May Han Oh et le pianiste britannique Gwilym Simcock ainsi que le Hollywood Studio Symphony dirigé par Joel McNeely. Meshell Ndegeocello (chant), Gregoire Maret (harmonica) et Luis Conte (percussions) sont les invités spéciaux de “From This Place”, le premier album de Metheny depuis le “Kin (←→)” de 2014. Metheny, Simcock, Oh, et Sanchez entament une vaste tournée internationale au cours de la nouvelle année.

"From This Place" est l'un des disques que j'ai attendu toute ma vie. C'est une sorte de point culminant musical, reflétant un large éventail d'expressions qui m'ont intéressé au fil des ans, mis à l'échelle sur une grande toile, présenté d'une manière qui offre le genre de possibilités de communication que seul un groupe de musiciens ayant passé des centaines de nuits ensemble sur scène peut offrir", a déclaré Metheny.

Au cours de quatre décennies, le guitariste Pat Metheny s'est démarqué du courant dominant du jazz, en élargissant et en brouillant les frontières et les styles musicaux. Son œuvre comprend vingt Grammy Awards dans douze catégories différentes et, dans une incroyable série, il a été le seul leader à remporter des Grammy Awards pour sept sorties consécutives ; une série d'enregistrements influents en trio ; des albums solo primés ; des partitions pour des films à succès d'Hollywood ; et des collaborations et des duos avec des artistes majeurs comme Ornette Coleman, Steve Reich, Charlie Haden, Brad Mehldau, et bien d'autres.

