Panoramic Project, grand angle en petit format

“Nature is Inside" qui paraît chez Pousse Pousse/ Inouïe est le second opus du "Panoramic Project", ensemble de onze musiciens de jazz basé en Ile-de-France, et du baryton liégeois François Vaiana.

Avec cet album de jazz moderne, le trompettiste Léo Jeannet se joue des formes traditionnelles du jazz en conjuguant miniatures, grandes suites en plusieurs mouvements et longues transes improvisées.

“Nature is Inside" de Panoramic Project, propose une sélection de compositions musicales pour grand orchestre de jazz, illustrant d'improbables voyages musicaux et médiumniques. Le répertoire est tourné vers la construction de paysages sonores, de morceaux imagés proposés au public comme des expériences sensorielles et oniriques.

Léo Jeannet étudie le jazz, la musique classique, et écrit ses premières compositions avec pour professeurs Pierre Drevet, Claude Jeannet, Robin Nicaise ou Denis Leloup aux conservatoires de Gap, Chambéry, Lyon et Paris. Il compose pour son premier quartet de jazz à 16 ans, et officie ensuite au sein de collectifs de musiciens de jazz Rhône-alpins et dans de nombreux groupes créatifs (Aquarium Orchestra, Bigre, Very Big Experimental Toubifi Orchestra...°.

Léo Jeannet joue et arrange au début des années 2010 pour de nombreux projets de musiques actuelles (Broussaï, Danakil, Matt Murdock...), expériences qui influenceront sa musique. Il crée à Lyon en 2009 l'orchestre "La Substance" à mi-chemin entre le hip-hop, le slam et le jazz moderne, en assure la direction et signe la musique de pièces qui seront jouées dans différents théâtres et à l'Opéra de Lyon.

Installé à Paris en 2013, il monte le "Panoramic Project", formule cuivrée de onze musiciens. La formation propose un jazz puissant, coloré, énergique et imagé. Musicien d'orchestre passionné, Léo Jeannet officie également dans les grandes formats Les Rugissants de Grégoire Letouvet et "Healing Orchestra" de Paul Wacrenier avec qui il enregistre plusieurs disques. Il mène en parallèle une activité en petite formation avec le Florian Marques Quintet, le groupe Lown ou le duo jazz-électro CT4C.

Léo Jeannet (trompette, bugle, composition, direction)

Valentin Pellet (trompette, bugle)

Nicolas Benedetti (trombone)

Clément Amiluat (trombone)

Etienne Juan-Gesta (saxophone alto, saxophone soprano)

Xavier Trombini (saxophone alto, saxophone soprano)

Rémi Scribe (saxophone ténor)

Guillaume Guedin (baryton)

Ivan Quintero (guitare)

Thomas Julienne (contrebasse)

Pierre Demange (batterie)

Invité : François Vaiana (voix)