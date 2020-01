Palmarès jazz et blues de l'Académie Charles Cros

Invités :

Arnaud Merlin , producteur à France Musique, membre de la commission

, producteur à France Musique, membre de la commission Jacques Périn , membre de la commission jazz & blues

, membre de la commission jazz & blues Simon Goubert, batteur, compositeur

, © Radio France / Emmanuelle Lacaze

Fondée au lendemain de la guerre en 1947, l’Académie Charles Cros défend la diversité musicale, veille à la préservation de la mémoire sonore, soutient la création, le développement de carrière des artistes, l’esprit d’entreprise et le courage des éditeurs graphiques et phonographiques. A l’aube du XXIe siècle, elle se dote de nouveaux statuts et d’objectifs élargis, entreprend d’internationaliser sa composition, décide de mener désormais son action non plus une fois par an mais tout au long de l’année.

L’Académie Charles Cros, c’est aujourd’hui : Un collectif d’une centaine de spécialistes sociétaires (élus) et d’experts associés, français et étrangers, qui apportent bénévolement leur concours aux missions que s’est assignée l’Académie Charles Cros.

Ils sont répartis en 8 commissions thématiques pour la musique et la parole. Un réseau de partenaires. Au fil de ces dix dernières années, l’Académie Charles Cros s’est progressivement engagée dans des collaborations, sur des objectifs partagés, avec un réseau dense de partenaires, associations, festivals, lieux de scène, collectivités territoriales. Elle coopère étroitement avec la Fédération des festivals de chanson francophone.

Ce maillage permet à l’Académie Charles Cros de ne pas dissocier son soutien aux productions sonores et audiovisuelles du spectacle vivant, et de favoriser les rencontres entre les acteurs de la vie culturelle et les publics.

La cérémonie de remise des prix aura lieu jeudi 16 janvier à 19h au Théâtre Traversière, rue Traversière 75012 Paris.

Coups de coeur jazz :

Patrice Caratini, Alain Jean-Marie, Roger Raspail “Tropical Jazz Trio” (French Paradox / l’Autre Distribution)

“Tropical Jazz Trio” (French Paradox / l’Autre Distribution) Terri Lyne Carrington “Waiting Game” (Motéma / Pias)

“Waiting Game” (Motéma / Pias) Théo Ceccaldi trio “Django” (Brouhaha / l’Autre Distribution)

“Django” (Brouhaha / l’Autre Distribution) Marc Ducret “Lady M” (Illions / l’Autre Distribution)

“Lady M” (Illions / l’Autre Distribution) Rémi Dumoulin “Das Rainer Trio” (Neuklang / Pias)

“Das Rainer Trio” (Neuklang / Pias) Andy Emler - David Liebman “Journey Around the Truth” (Signature Radio France / Outhere)

“Journey Around the Truth” (Signature Radio France / Outhere) Simon Goubert “Nous Verrons…” (Ex-Tension Records / Bertus)

“Nous Verrons…” (Ex-Tension Records / Bertus) Hugo Lippi “Comfort Zone” (Gaya Music / l’Autre Distribution)

“Comfort Zone” (Gaya Music / l’Autre Distribution) Leila Olivesi Nonet “Suite Andamane” (Attention Fragie / l’Autre Distribution)

“Suite Andamane” (Attention Fragie / l’Autre Distribution) Sylvain Rifflet “Troubadours (Magriff / l’Autre Distribution)

Prix in Honorem

Zev Feldman producteur de Resonance Records, pour l’ensemble de son travail de réédition et de publication d'inédits, notamment à l'occasion de la parution du coffret de Nat King Cole «Hittin the ramp, the early years» (Resonance / Bertus)

Grand Prix jazz :

Simon Goubert “Nous Verrons…” (Ex-Tension Records / Bertus)

Coups de coeur blues & soul :

Kelly Finnigan “The Tales People Tell” (Colemine)

“The Tales People Tell” (Colemine) Larkin Poe “Venom & Faith” (Tiki-Woo)

“Venom & Faith” (Tiki-Woo) Leyla McCalla “The Capitalist Blues” (Jazz Village / Pias)

Grand Prix blues & soul :

Leyla McCalla “The Capitalist Blues” (Jazz Village / Pias)

Programmation musicale

Simon Goubert « Nous verrons… »

Up South : Cherry Hill / Shady Hill (Simon Goubert, Mike Ladd)

Ex-tension 16

Leila Olivesi « Suite Andamane »

Suite Andamane 1 : Jeu de vagues (Leila Olivesi)

ACEL 3521383452646

Sylvain Rifflet « Troubadours »

Bertran (de Born) (Sylvain Rifflet)

Magriff

Terri Lyne Carrington, Social Science « Waiting Game »

The Anthem (Aaron Parks, Marlana Evans)

Motéma 0345

Leyla McCalla « Capitalist Blues »

Money is King (Neville Marcano)

Jazz Village 570154

Kelly Finigan « The Tales People Tell »

I Don't Wanna Wait (Kelly Finigan)

Colemine

Larkin Poe « Venom & Faith »

Honey Honey (Rebecca Lovell)

Triki-Woo

Nat King Cole « Hittin' The Ramp : The Early Years (1936-43) »

Dark Rapture (Edgar Sampson, Manny Kurtz, Benny Goodman)

Resonance HLP 9042