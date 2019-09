P. Mansuy, C. Leloil, P. Fenichel, F. Pasqua, Les Quatre vents, concert live au Studio de l'Ermitage à Paris

Présenté par Alex Dutilh & Nathalie Piolé

Perrine Mansuy, Christophe Leloil, Pierre Fénichel et Fred Pasque "Les Quatre Vents" en public et en direct du Studio de l'Ermitage à Paris dans le cadre de l'ERMI'Jazz du label Laborie Jazz

Un partenariat France Musique événement Festival ERMI'JAZZ du 24 au 27 septembre 2019

Les Quatre Vents

Perrine Mansuy (piano)

Christophe Leloil (trompette)

Pierre Fénichel (contrebasse)

Fred Pasqua (batterie)

Les Quatre Vents, soit les inspirations croisées des fines plumes du jazz français d’aujourd’hui. Basés à Marseille, la ville rebattue par le mistral, Perrine Mansuy et Christophe Leloil se sont depuis longtemps laissés porter par les alizés de carrières internationales. Leaders, compositeurs, arrangeurs et sidemen prisés des plus grands (Archie Shepp, André Ceccarelli, Rémi Charmasson...) leur complicité éprouvée les incite aujourd’hui à proposer ce nouveau périple, fruit de leurs influences croisées : les rafales brûlantes du jazz moderne de NYC, les volutes des impressionnistes français, l’air frais des folk songs du répertoire nord-américain, le souffle de la pop d’aujourd’hui.

