Ozma, dix étapes pour un road trip

Ozma de Stéphane Scharlé, publie son 7ème album “Hyperlapse” chez Cristal, un carnet de route dédié à dix villes traversées par le groupe lors d’une incroyable tournée en 2018 qui leur a valu de monter sur le podium du Bureau Export des groupes français les plus exportés.

56 concerts dans 13 pays, d’Europe, d’Afrique et d’Asie, une année en forme de tour du monde, bouleversante pour le batteur et compositeur Stéphane Scharlé, qui lui a inspiré cette fresque sonore magnétique en dix escales.

Les dix compositions de ce nouvel opus ont pour la plupart été ébauchées en amont des voyages, comme autant de souvenirs fantasmés d’aventures à venir, puis peaufinées, enrichies à la lumière des expériences vécues et de l’énergie ressentie sur place.

« Hyperlapse », qui sort chez Cristal, est un album frotté au réel, imprégné des rencontres humaines et des chocs culturels auxquels les cinq acolytes se sont confrontés pendant cette année hors du commun.

Le titre de l’album emprunte au registre audiovisuel. Variante du stop motion, l’hyperlapse est un processus de captation dynamique fractionnée autour d’un sujet fixe, créant une impression troublante, organique, d’accélération du temps réel.

Ce clin d’œil à l’image annonce les ambiances très cinématographiques que l’on retrouve dans l’album. Il fait écho aux expériences de musique à l’image du compositeur et renvoie aussi directement au travail mené par la réalisatrice Juliette Ulrich, qui a suivi le groupe pendant cette année autour du monde, et signe les productions qui accompagnent la sortie de l’album le clip Hyperlapse et la websérie High, Far & Loud.

Pour ce nouvel opus, Stéphane Scharlé s’est entouré de son line-up idéal déjà réuni pour « Welcome Home » le précédent album du quintet : Julien Soro au saxophone et aux claviers (qui intègre l’ONJ en 2019), Tam de Villiers à la guitare, Guillaume Nuss au trombone et son compagnon de toujours, Édouard Séro-Guillaume à la basse et aux claviers.

En trois ans de tournées et plus de 100 concerts depuis la sortie de « Welcome Home », les cinq gaillards d’Ozma ont affirmé leur son de groupe. Sous l’impulsion de son compositeur, le quintet a muté en orchestre sidéral, ajoutant à sa palette sonore originelle, deux claviers et des effets au trombone.

Dust City ouvre l’album et donne le ton avec un ambiance dystopique à la “Blade Runner“. Une nouvelle dimension sonique que l’on retrouve dans le morceau éponyme, Hyperlapse, hommage à la frénésie électronique de Hambourg, Die Gilde pour l’Hanséatique Lübeck, mais également dans l’espiègle et technoïde One Night in Bulawayo, souvenir d’une incroyable nuit vécue sur fond de coup d’état au Zimbabwe...

Ozma ne renie pas ses amours rock pour autant, et l’on n’est pas surpris d’apprendre que son compositeur vient du métal quand on embarque à bord de Tuk-Tuk Madness une course folle à travers la jungle urbaine de Mumbai, Spleen Party pour la belle Ahmedabad, ou que l’on se laisse ensorceler par la magie et la puissance de Clay Army, évocation de la colossale armée de terre cuite du tombeau de l’empereur Qin à Xi’an.

Troisième facette musicale de l’album, caractéristique d’un ensemble qui a créé de nombreux spectacles à l’image : une maîtrise du son acoustique et de l’épure si propice à la musique de film., Stéphane Scharlé exprime ainsi avec Infinite Sadness la profonde mélancolie que lui a inspiré Jakarta, la ville-monde en sursis.

Entre chien et loup est la bande-son souvenir d’un train filant à travers les rizières d’un crépuscule Indonésien suspendu ; À Leila un hommage à Leila Alaoui, photographe engagée, victime en 2016 des attentats de Ouagadougou.

« Hyperlapse » promet de belles surprises pour les aficionados du quintet qui retrouveront son énergie jubilatoire et découvriront de nouvelles textures sonores mais également des ballades acoustiques et lumineuses.

Ozma, ce sont sept albums à son actif, 450 concerts sur 4 continents, 39 pays traversés, des projets pluridisciplinaires collaboratifs avec des artistes des quatre coins du monde. Autant de dialogues et d’échanges généreux qui n’ont cessé de nourrir le travail des musiciens du quintet. Depuis 2001, Ozma nous fait voyager, à travers les continents mais aussi les styles musicaux, empruntant largement aux grammaires du rock, des musiques traditionnelles ou des paysages électroniques. Comme une volonté d’entendre John Coltrane dialoguer avec Rage Against The Machine, Ravi Shankar jammer avec Pink Floyd, ou Amon Tobin s’acoquiner avec les fanfares de la Nouvelle Orléans...

Outre son travail sur le jazz, Ozma a développé une véritable sensibilité pour la musique à l’image et donné naissance à de nombreux photo-concerts dont Crossroads, une création de 2019, fruit de la rencontre avec des photographes européens, africains et asiatiques ; « 20 ! », hommage à deux décennies de démocratie en Afrique du Sud ou encore « 1914-1918, d’Autres Regards » faisant revivre des archives photographiques inédites de la Première Guerre Mondiale. Dans sa démarche de pluridisciplinarité, Ozma est également à l’origine de nombreux ciné-concerts dont les films « Le Monde Perdu » de Harry O. Hoyt (2017), « Le Trois Ages » de Buster Keaton (2014), ou encore « Le Cuirassé Potemkine » d’Eisenstein (2010).

Stéphane Scharlé (batterie)

Édouard Séro-Guillaume (basse, claviers)

Julien Soro (saxophone, claviers)

Guillaume Nuss (trombone, fx)

Tam De Villiers (guitare)

