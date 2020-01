Oscar Peterson, tapis de swing pour grandes voix

Au sommaire aujourd'hui

Oscar Peterson à la Une

Lorsque Norman Granz fonde ensuite ses propres labels tels que Norgran ou Verve, Oscar Peterson se trouve tout naturellement être le pianiste idéal pour ses productions.

Oscar Peterson (1925 - 2007), originaire de Montréal, est sans aucun doute l'un des maîtres du piano jazz. De formation classique, il était déjà populaire au Canada à l'adolescence lorsque l'impresario de jazz Norman Granz découvre Peterson en 1949 et l'engage pour ses concerts et tournées très populaires "Jazz At the Philharmonic".

Parmi les rencontres en studio les plus populaires et les plus gratifiantes sur le plan artistique avec Oscar Peterson au piano figurent les enregistrements avec Louis Armstrong et Ella Fitzgerald. Des chansons comme April in Paris, Autumn in New York et bien d'autres sont devenues immortelles dans ces versions. Une "biographie" musicale de quatre disques du danseur et chanteur Fred Astaire est un trésor oublié depuis longtemps. Peterson a également façonné les sessions d'enregistrement avec Billie Holiday, produit par Granz au début des années 1950, qui a marqué le début d'une nouvelle phase, plus mature, de l'art vocal de Lady Day. Les albums avec Anita O'Day, le jeune Toni Harper et le batteur chanteur Buddy Rich montrent aussi pourquoi le pianiste était demandé par tous. Oscar Peterson était lui-même un chanteur plus qu'acceptable (et un grand fan de Nat "King" Cole), comme on peut l'entendre sur “Soft Sands” !

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)

Programmation musicale

Oscar Peterson, Fred Astaire « Oscar Peterson & The Greatest Singers »

Isn't This A Lovely Day (Irving Berlin)

The Intense Media 600525

Oscar Peterson, Fred Astaire « Oscar Peterson & The Greatest Singers »

The Carioca (Edward Eliscu, Gus Kahn, Vincent Youmans)

The Intense Media 600525

Oscar Peterson, Ella Fitzgerald « Oscar Peterson & The Greatest Singers »

Stompin' At The Savoy (Razaf, Goodman, Webb, Sampson)

The Intense Media 600525

Oscar Peterson, Ella Fitzgerald « Oscar Peterson & The Greatest Singers »

Mood Indigo (Bigard, Ellington, Mills)

The Intense Media 600525

Oscar Peterson, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong « Oscar Peterson & The Greatest Singers »

Can't We Be Friends (Paul James, Kay Swift)

The Intense Media 600525

Oscar Peterson, Louis Armstrong « Oscar Peterson & The Greatest Singers »

That Old Feeling Let's Fall in Love (Lew Brown, Sammy Fain Harold Arlen, Ted Koehler)

The Intense Media 600525

Oscar Peterson, Billie Holiday « Oscar Peterson & The Greatest Singers »(In My) Solitude (Eddie DeLange, Duke Ellington, Irving Mills)

The Intense Media 600525

Oscar Peterson, Billie Holiday « Oscar Peterson & The Greatest Singers »

Love For Sale (Cole Porter)

The Intense Media 600525

Oscar Peterson, Toni Harper « Oscar Peterson & The Greatest Singers »

Gone with the Wind (Allie Wrubel, Herb Magidson)

The Intense Media 600525

Oscar Peterson, Anita O'Day « Oscar Peterson & The Greatest Singers »

Them There Eyes (Maceo Pinkard, Doris Tauber, William Tracey)

The Intense Media 600525

Oscar Peterson, Anita O'Day « Oscar Peterson & The Greatest Singers »

'S Wonderful (George & Ira Gershwin)

The Intense Media 600525

Oscar Peterson « Oscar Peterson & The Greatest Singers »

Why, Oh Why (Bregman, McGuire)

The Intense Media 600525