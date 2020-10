Orrin Evans à la tête de son Captain Black Big Band

The Captain Black Big Band offre dans “The Intangible Between” un témoignage des dons de Orrin Evans non seulement comme pianiste, compositeur et arrangeur mais aussi comme ceux d’un leader qui encourage les vibrations collectives. Sortie chez Smoke Sessions/UVM.

« The Intangible Between » est consubstantiel de la condition humaine. C'est "cet énorme espace entre j'ai fait ça et pourquoi je n'ai pas fait ça", dit le pianiste Orrin Evans, citant une phrase de son ami écrivain de Philadelphie John "Doc" Holiday. Sur Tough Love, l'avant-dernier morceau de l'album, c'est un poème de Holiday - écrit à la demande d'Orrin Evans - qui est mis en valeur. Et la première fois que nous entendons cette phrase, "The Intangible Between", elle est prononcée par le batteur Donald Edwards avec une sorte de gravité atténuée.

Pour dire les choses simplement, The Intangible Between a un impact sur n'importe quel domaine de la vie où l'impératif est de saisir le moment et non de le gâcher. Pour les artistes de jazz, si attentifs aux opportunités qui s'envolent à la vitesse de la musique improvisée, “The Intangible Between” est une chose vécue dans chaque morceau, chaque concert, chaque album, chaque carrière. Il peut faire la différence entre l'épanouissement et la frustration.

Comme la plupart d'entre nous, Orrins Evans se demande : "_Ai-je fait tout ce que j'aurais pu faire ? Ai-je mis toute mon intention dans cette note, sur chaque soliste ? Ou est-ce que je m'éloigne du propos en disant : "J'aurais aimé faire ça". Ou peut-être, "J'aurais aimé ne pas avoir fait ça". Vous devez vivre avec les deux, mais quand vous dites "J'aurais aimé l'avoir fait", c'est parfois un moment difficile à vivre, parce qu'on ne saura jamais ! Vous ne pouvez pas revenir à ce moment et le faire. Vous ne pouvez le tenter que la prochaine fois_".

En tant qu'artiste, Orrin Evans trouve qu'il est de plus en plus urgent de se tromper sur le côté de "j'ai fait ça". Ainsi, en plus de son travail en petites formations (dont trois albums pour Smoke Sessions), du quartet Tarbaby qu'il a codirigé, d'un nouveau projet en duo avec Kevin Eubanks et, bien sûr, de ses tournées et enregistrements avec The Bad Plus (sans parler de son travail de sideman très en vue avec Ravi Coltrane et d'autres), Orrin Evans dirige également le Captain Black Big Band depuis 10 ans ! « The Intangible Between » est son second album pour Smoke Sessions et son quatrième au total.

"Nos deux premiers disques [“Captain Black Big Band”, 2011 ; “Mother's Touch”, 2014] contenaient davantage de mes compositions, mais arrangées par des membres du groupe", se souvient Orrin Evans. "Le troisième disque [“Presence”, 2018] mettait en avant la musique de David Gibson, Troy Roberts, John Raymond et Josh Lawrence, mais c'était le premier disque sur lequel j'ai vraiment réalisé des arrangements. En 2016, j'ai collaboré avec le WDR Big Band et Ambrose Akinmusire, alors j'ai dû me mettre au travail. L'arrangement de This Little Light of Mine, _que j'ai concocté avec Marc Stasio, est né de cette collaboration. Honnêtement, c'est le premier disque dans lequel je me sens impliqué de cette manière. C'est vraiment génial d'entendre ces arrangements et les interprétations du groupe. Nous sommes ensemble depuis dix ans, mais c'est vraiment la première fois qu'ils se sont assis et ont dit : "_Ok, ce sont les arrangements d'Orrin, et c'est une autre école".

Les membres fondateurs du CBBB, Anwar Marshall,Todd Bashore et Stafford Hunter, restent dans le giron de l'orchestre, tout comme l'indispensable David Gibson et, bien sûr, Josh Lawrence, dont l'insistant morceau en 5/4, Proclaim Liberty, fait l’ouverture. "Il suffit de lire le titre, pour savoir où nous en sommes dans ce monde", remarque Orrin Evans. "J'ai pensé qu'il était très opportun de commencer par là." Josh Lawrence est également l'arrangeur du Off Minor de Thelonious Monk, bien qu'il s'agisse d'une adaptation en big band d'un concept de quintet que Orrin Evans créé pour la sortie de “Spherica”l de Tim Warfield en 2015 : "Josh a fait un superbe travail, je tenais à ce qu'il y ait toujours cette sensation de petit groupe", dit Evans. "J'ai toujours voulu ça pour le big band."

(extait du communiqué de presse en anglais - E. Lacaze / A. Dutilh)