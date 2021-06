Organik Orkeztra, un rituel païen

Avec “Ritual”, le grand ensemble Organik Orkeztra se situe à la croisée des musiques de tradition orale, de la musique écrite et des langages ouverts qui leur sont communs. Parution chez LagunArte.

Ici, les musiciens de l’orchestre forment un ensemble composé d’hommes et de femmes d’ici et d’ailleurs, une famille, un village, un monde… Dans un cadre rythmique lié à celui de la lune, du découpage du temps et de la lumière naissent la musique et la distribution des musiciens. Chacun se trouve éclairé, éclaire, disparaît.

Jérémie Ternoy est pianiste et compositeur, Kristof Hiriart est chanteur, percussionniste, compositeur. Ils se rencontrent en 2011 au détour d’un festival... L’un habite dans le Nord de la France, près de la frontière belge, et l’autre au Pays basque. Chacun à sa manière creuse et interroge ce qui se passe aux lisières de la musique, dans le croisement des hommes, des identités, enracinés, en mouvement, à l’écoute du monde...

Ils s’entourent de 10 musiciens qui partagent ces mêmes préoccupations artistiques. Trio de cordes, quatuor d’instruments à vent, trio jazz, ensemble vocal, duos multiples et solistes remarquables, tous les sous-ensembles d’Organik Orkeztra constituent un orchestre aux timbres variés et aux prises de parole audacieuses. La voix est au cœur du dispositif orchestral : chaque musicien est également chanteur, l’instrument étant imaginé comme le prolongement de la voix et de la personnalité. La musique proposée reste libre, mobile et toujours abordée comme étant le reflet de l’instant présent : unique.

Après “Beraz” en 2015, balayant de manière assez large les connexions ou frottements possibles entre les différentes esthétiques musicales, “Ritual”, ce second répertoire se veut plus assumé, dans son écriture et dans le cadre proposé. Comment ne pas citer l’oeuvre de Duke Ellington, de Charlie Haden ou de Sun Ra ; comment ne pas évoquer encore les chants de musique sacrée de la Méditerranée, du monde arabe ou la musique religieuse d’ici ou d’ailleurs en Europe ; comment ne pas être inspiré par les musiques de danse en lien à la terre, au soleil ou à la lune.

Jérémie Ternoy (piano, composition et direction)

Kristof Hiriart (voix, percussions, composition et direction)

Maryline Pruvost (voix, flûtes)

Didier Ithursarry (accordéon)

Christophe Hache (contrebasse)

Chris Martineau (alto)

Julie Läderach (violoncelle)

Alexis Thérain (guitare)

Christian Pruvost (trompette)

Sakina Abdou (saxophone et flûte à bec)

Vianney Desplantes (euphonium)

Yoann Scheidt (percussions)