Orbit, la ligne courbe du trio

ORBIT, un jeu de mot autour des initiales Oliva-Rainey-Boisseau International Trio, devient une thématique qui impulse la musique du groupe, illustrant parfaitement ce que peut être le trio aujourd’hui : un univers où les parcours individuels, les instruments, les personnalités sont en orbites les uns autour des autres.

Le trio piano, contrebasse et batterie est l’une des formes primordiales du jazz, traversant toute l’histoire, sorte d’étendard de cette musique à l’aune duquel on apprécie l’évolution d’une forme centenaire. “Orbit” (Yolk/L’Autre distribution) est une nouvelle étape de cette histoire. Trois sphères entre attraction et liberté, dont l’influence de chacune nourrit le jeu des deux autres. Cette thématique se retrouve tout naturellement dans les titres qui composent l’album - Cercles, Le tourniquet, Spirales, Wavin - mais la musique elle-même y puise son énergie, sa cinétique, ses interactions.

Cet album est le résultat d’une rencontre, celle de trois musiciens, de leurs histoires, de trois univers qui entrent en interaction, s’influencent et se nourrissent simultanément. L’attraction mutuelle entre Stéphan Oliva, Tom Rainey et Sébastien Boisseau donne naissance à une oeuvre collective où la musique semble en perpétuel mouvement. Le foisonnement protéiforme de la batterie de Tom Rainey démultiplie les possibilités qu’exploitent avec gourmandise ses partenaires. On redécouvre ainsi un Stéphan Oliva au jeu plus brut, sans renier toutefois la profondeur et la couleur de sa musique. Sébastien Boisseau prend un plaisir évident à jouer aux côtés de Tom Rainey, la profondeur de sa contrebasse et sa science du jeu venant se marier à cette singulière batterie. Voilà trois sphères qui gravitent chacune autour de l’autre, dans un espace encore plus vaste rejoignant celui de l’auditeur.

Stéphan Oliva (piano)

Sébastien Boisseau (contrebasse)

Tom Rainey (batterie)

