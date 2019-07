Open Jazz - Jazz Montréal (4/4) : Best of du Festival

Le Festival compte la présence de 1000 concerts activités et animations - dont les 2/3 gratuits -, une quinzaine de scènes intérieures (de 300 à 3000 places) et une dizaine extérieures ! Le tout sur un site unique au monde, ouvert de midi à minuit et conçu pour répondre à tous les besoins des festivaliers, tenant sur quatre blocks, au beau milieu d’un centre-ville fermé à la circulation automobile.

Consacré par le Guinness World Records comme le festival de jazz le plus important de la planète, le Festival International de Jazz de Montréal est, depuis 40 ans, synonyme de passion musicale. Bref, c'est dans la métropole francophone d’Amérique que, chaque année, pendant dix jours, bat le coeur de la planète jazz ! On y repère les nouveaux talents, on y consacre celles et ceux qui accèdent à une stature internationale, on y invente des associations inédites qui s’avèrent souvent fécondes et on y écoute dans des conditions acoustiques parfaites nombre de stars programmées ailleurs dans des lieux inaudibles…

Vincent Peirani

Unknown Chemistry (Vincent Peirani)

Enregistré le 1er juillet 2019 auGesù

Vincent Peirani

Le Clown sauveur de la fête foraine (Vincent Peirani)

Enregistré le 1er juillet 2019 auGesù

Vincent Peirani

Cold Song (King Arthur) (Henry Purcell)

Enregistré le 1er juillet 2019 auGesù

Émile Parisien (saxophone soprano)

Vincent Peirani (accordéon)

Tony Paeleman (claviers)

Julien Herné (basse)

Yoann Serra (batterie)

, © Alexanne Brisson / FIJM

Joshua Redman

Circle of Life (Joshua Redman)

Enregistré le 02 juillet 2019 auThéâtre Maisonneuve

Joshua Redman

How We Do (Joshua Redman)

Enregistré le 02 juillet 2019 auThéâtre Maisonneuve

Joshua Redman (saxophone ténor)

Aaron Goldberg (piano)

Reuben Rogers (contrebasse)

Greg Hutchinson (batterie)

, © Alexanne Brisson / FIJM

Biréli Lagrène

Impro (Biréli Lagrène)

Enregistré le 02 juillet 2019 auGesù

Biréli Lagrène (guitare)

, © Frédérique Ménard Aubin / FIJM

Dianne Reeves

Dreams (Stevie Nicks)

Enregistré le 1er juillet auThéâtre Maisonneuve

Dianne Reeves

Minuano (Six-Eight) (Pat Metheny, Lyle Mays)

Enregistré le 1er juillet auThéâtre Maisonneuve

Dianne Reeves (voix)

Peter Martin (piano)

Romero Lubambo (guitare)

Reginald Veal (contrebasse)

Terreon Gully (batterie)

, © Odasan Macovich / FIJM

Jazzlab

Madame Pum (Alain Bédard)

Enregistré le 02 juillet 2019 àL'Astral (Maison du Festival)

Jacques Kuba Séguin (trompette)

Jean-Nicolas Trottier (trombone)

Mario Allard (saxophone soprano, clarinette basse)

Samuel Blais (saxophone alto, clarinette basse)

André Leroux (saxophone ténor, saxophone soprano)

François Bourassa (piano)

Alain Bédard (contrebasse)

Michel Lambert (batterie)

, © Radio France / Alex Dutilh

Edmar Castaneda

For Jaco (Edmar Castaneda)

Enregistré le 28 juin 2019 à laMaison symphonique de Montréal

Edmar Castaneda (harpe)

Shlomi Cohen (saxophone soprano)

David Silliman (batterie)

, © X/DR/FIJM

Richard Galliano, Ron Carter

Little Waltz (Ron Carter)

Enregistré le 26 juin 2019 auThéâtre Maisonneuve

Richard Galliano (accordéon)

Ron Carter (contrebasse)

Richard Galliano, Quatuor Molinari

Aurore (Richard Galliano)

Enregistré le 26 juin 2019 auThéâtre Maisonneuve

Richard Galliano, Quatuor Molinari

You Must Believe in Spring (M. Legrand, Marilyn & Alan Bergman)

Enregistré le 26 juin 2019 auThéâtre Maisonneuve

Richard Galliano, Quatuor Molinari

Tango pour Claude (Richard Galliano)

Enregistré le 26 juin 2019 auThéâtre Maisonneuve

Richard Galliano (accordéon, accordina)

Quatuor Molinari (Olga Ranzenhofer, Antoine Bareil, violons; Frédéric Lambert, alto; Pierre-Alain Bouvrette, violoncelle)

Eric Lagacé (contrebasse)

Richard Galliano

Aria / Libertango (Richard Galliano / Astor Piazzola)

Enregistré le 26 juin 2019 auThéâtre Maisonneuve

Richard Galliano (accordéon)