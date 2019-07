Open Jazz - Jazz Montréal (3/4) : Best of du Festival

Le Festival compte la présence de 1000 concerts activités et animations - dont les 2/3 gratuits -, une quinzaine de scènes intérieures (de 300 à 3000 places) et une dizaine extérieures ! Le tout sur un site unique au monde, ouvert de midi à minuit et conçu pour répondre à tous les besoins des festivaliers, tenant sur quatre blocks, au beau milieu d’un centre-ville fermé à la circulation automobile.

Consacré par le Guinness World Records comme le festival de jazz le plus important de la planète, le Festival International de Jazz de Montréal est, depuis 40 ans, synonyme de passion musicale. Bref, c'est dans la métropole francophone d’Amérique que, chaque année, pendant dix jours, bat le coeur de la planète jazz ! On y repère les nouveaux talents, on y consacre celles et ceux qui accèdent à une stature internationale, on y invente des associations inédites qui s’avèrent souvent fécondes et on y écoute dans des conditions acoustiques parfaites nombre de stars programmées ailleurs dans des lieux inaudibles…

Roberto Fonseca, Erik Truffaz

La Virgen (Perez Prado)

Enregistré le 29 juin 2019 auGesù

Erik Truffaz (trompette)

Roberto Fonseca (claviers)

Yandy Martinez (contrebasse)

Raul Herrera (batterie)

Roberto Fonseca

Caminando (Roberto Fonseca)

Enregistré le 30 juin 2019 auGesù

Roberto Fonseca (claviers, voix, électronique)

Roberto Fonseca, Joe Claussel

Son y yambu (Roberto Fonseca)

Enregistré le 1er juillet 2019 auGesù

Roberto Fonseca (claviers)

Joe Claussel (électronique)

Yandy Martinez (contrebasse)

Donny McCaslin

Break the Bond (Donny McCaslin)

Enregistré le 29 juin 2019 auGesù

Donny McCaslin (saxophone ténor)

Jason Lindner (claviers)

Tim Lefebvre (basse)

Zach Danziger (batterie)

Kandace Springs

Gentle Rain (Kandace Springs)

Enregistré le 1er juillet 2019 à laSalle Wilfrid-Pelletier

Kandace Springs

Chicago Blues (Oscar Peterson)

Enregistré le 1er juillet 2019 à laSalle Wilfrid-Pelletier

Kandace Springs

(In My) Solitude (Ellington, DeLange, Mills)

Enregistré le 1er juillet 2019 à laSalle Wilfrid-Pelletier

Kandace Springs (piano, voix)

Chris Gaskell (contrebasse)

Connor Parks (batterie)

Benoît Charest

Arnie (Benoît Charest)

Enregistré le 1er juillet 2019 àL'Astral (Maison du Festival)

Benoît Charest

Gitty (Benoît Charest)

Enregistré le 1er juillet 2019 àL'Astral (Maison du Festival)

Maxime Saint-Pierre (trompette)

Édouard Touchette (trombone)

Erik Hove (saxophone alto)

Bruno Lamarche (saxophone ténor)

Daniel Thouin (piano)

Benoît Charest (guitare)

Morgan Moore (contrebasse)

Kevin Warren (batterie)

Yaron Herman

Songs of the Degrees (Yaron Herman)

Enregistré le 29 juin 2019 auThéâtre Maisonneuve

Yaron Herman

Kinship (Yaron Herman)

Enregistré le 29 juin 2019 auThéâtre Maisonneuve

Yaron Herman

Our Love (Yaron Herman)

Enregistré le 29 juin 2019 auThéâtre Maisonneuve

Yaron Herman

Shadow Walk (Yaron Herman)

Enregistré le 29 juin 2019 auThéâtre Maisonneuve

Yaron Herman (piano)

Joe Martin (contrebasse)

Ziv Ravitz (batterie)

Theon Cross

Astral (Theon Cross)

Enregistré le 1er juillet 2019 àL'Astral (Maison du Festival)

Nubya Garcia (saxophone ténor)

Theon Cross (tuba)

Jake Long (batterie)