Open Jazz - Jazz Montréal (2/4) : Best of du Festival

Le Festival compte la présence de 1000 concerts activités et animations - dont les 2/3 gratuits -, une quinzaine de scènes intérieures (de 300 à 3000 places) et une dizaine extérieures ! Le tout sur un site unique au monde, ouvert de midi à minuit et conçu pour répondre à tous les besoins des festivaliers, tenant sur quatre blocks, au beau milieu d’un centre-ville fermé à la circulation automobile.

Consacré par le Guinness World Records comme le festival de jazz le plus important de la planète, le Festival International de Jazz de Montréal est, depuis 40 ans, synonyme de passion musicale. Bref, c'est dans la métropole francophone d’Amérique que, chaque année, pendant dix jours, bat le coeur de la planète jazz ! On y repère les nouveaux talents, on y consacre celles et ceux qui accèdent à une stature internationale, on y invente des associations inédites qui s’avèrent souvent fécondes et on y écoute dans des conditions acoustiques parfaites nombre de stars programmées ailleurs dans des lieux inaudibles…

à réécouter émission Open jazz en direct du 40ème Festival International de Jazz de Montréal

Jacques Kuba Séguin

L'écrivain (pour David O'Neill) Jacques Kuba Séguin

Enregistré le 27 juin 2019 àL'Astral (Maison du Festival)

Jacques Kuba Séguin (trompette)

Yannick Rieu (saxophone ténor)

Jean-Michel Pilc (piano)

Olivier Salazar (vibraphone)

Adrian Vevady (contrebasse)

Kevin Warren (batterie)

, © Ulysse Lemerisse

Antonio Sanchez

Travesia (Antonio Sanchez)

Enregistré le 30 juin 2019 auThéâtre Maisonneuve

Antonio Sanchez

Long Road (Antonio Sanchez)

Enregistré le 30 juin 2019 auThéâtre Maisonneuve

Chase Baird (saxophone ténor, EWI)

John Escreet (piano)

Orlando le Fleming (basse)

Antonio Sanchez (batterie)

Thana Alexa (voix)

, © FIJM

Steve Gadd

The Long Way Home (Michael Landau)

Enregisté le 27 juin 2019 auMonument-National

Walt Fowler (trompette)

Kevin Hays (piano)

Michael Landau (guitare)

Jimmy Johnson (basse)

Steve Gadd (batterie)

, © Benoît Rousseau / FIJM

Manu Katché

Overlooking (Manu Katché)

Enregistré le 29 juin 2019 auMonument-National

Éric Legnini (claviers)

Patrick Manouguian (guitare)

Jérôme Regard (basse)

Manu Katché (batterie)

, © Arno Lam

Makaya McCraven

Atlantic Black (Makaya McCraven)

Enregistré le 30 juin 2019 auGesù

Makaya McCraven

The Hungarian Lullaby (trad.)

Enregistré le 30 juin 2019 auGesù

Makaya McCraven

This Place, That Place (Makaya McCraven)

Enregistré le 30 juin 2019 auGesù

Makaya McCraven

Bugo Roo Boo (Makaya McCraven)

Enregistré le 30 juin 2019 auGesù

Irving Pierce (sax ténor)

Greg Spero (claviers)

Matt Gold (guitare)

Jeremiah Hunt (contrebasse)

Makaya McCraven (batterie)