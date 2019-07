Open Jazz - Jazz Montréal (1/4) : Best of du Festival

Le Festival compte la présence de 1000 concerts activités et animations - dont les 2/3 gratuits -, une quinzaine de scènes intérieures (de 300 à 3000 places) et une dizaine extérieures ! Le tout sur un site unique au monde, ouvert de midi à minuit et conçu pour répondre à tous les besoins des festivaliers, tenant sur quatre blocks, au beau milieu d’un centre-ville fermé à la circulation automobile.

Consacré par le Guinness World Records comme le festival de jazz le plus important de la planète, le Festival International de Jazz de Montréal est, depuis 40 ans, synonyme de passion musicale. Bref, c'est dans la métropole francophone d’Amérique que, chaque année, pendant dix jours, bat le coeur de la planète jazz ! On y repère les nouveaux talents, on y consacre celles et ceux qui accèdent à une stature internationale, on y invente des associations inédites qui s’avèrent souvent fécondes et on y écoute dans des conditions acoustiques parfaites nombre de stars programmées ailleurs dans des lieux inaudibles…

Melody Gardot

Baby I'm Fool (Melody Gardot)

Enregistré le 30 juin 2019 à laSalle Wilfrid-Pelletier

Melody Gardot

If The Stars Were Mine (Melody Gardot)

Enregistré le 30 juin 2019 à laSalle Wilfrid-Pelletier

Melody Gardot

Our Love Is Easy (Melody Gardot, Jesse Harris)

Enregistré le 30 juin 2019 à laSalle Wilfrid-Pelletier

Melody Gardot (voix, piano)

Mitchell Long (guitare)

Artyom Manukyan (violoncelle)

Sam Minaie (contrebasse)

Charles Staab III (batterie)

Montreal String Players (cordes)

, © Benoît Rousseau / FIJM

Tord Gustavsen

O Traurigkeit (J.S. Bach, arr. T. Gustavsen)

Enregistré le 28 juin 2019 auGesù

Tord Gustavsen

Kirken, den er et gammelt hus (trad., arr. T. Gustavsen)

Enregistré le 28 juin 2019 auGesù

Tord Gustavsen

The Tunnel (Tord Gustavsen)

Enregistré le 28 juin 2019 auGesù

Tord Gustavsen (piano)

Gjermund Silset (contrebasse)

Jarle Vespestad (batterie)

, © Frederique Menard-Aubin / FIJM

Madeleine Peyroux

Our Lady of Pigalle (Batteau, Klein, Peyroux)

Enregistré le 28 juin 2019 auThéâtre Maisonneuve

Madeleine Peyroux (voix, guitare)

Jon Herington (guitare)

Andrew Ezrin (piano)

Paul Frazier (basse)

Graham Hawthorne (batterie)

, © Yann Orha / FIJM

Erik Truffaz

Sweet Mercy (Erbetta, Giuliani, Muller, Nya, Truffaz)

Enregistré le 28 juin 2019 à lascène TD

Erik Truffaz

Arroyo (Erbetta, Giuliani, Muller, Truffaz)

Enregistré le 28 juin 2019 à lascène TD

Erik Truffaz

Siegfried (Erbetta, Giuliani, Muller, Nya, Truffaz)

Enregistré le 28 juin 2019 à lascène TD

Erik Truffaz (trompette)

Benoit Corboz (claviers)

Marcello Giuliani (basse, contrebasse)

Marc Erbetta (batterie)

Nya (voix)

, © Victor Diaz Lamich / FIJM

Yannick Rieu

11383 (John Coltrane)

Enregistré le 29 juin 2019 à laCinquième Salle

Yannick Rieu (sax soprano, sax ténor)

Jean-Michel Pilc (piano)

Rémi-Jean Leblanc (contrebasse)

André White (batterie)

, © DR / FIJM

Hailu Mergia

Tizita (Trad., arr. Hailu Mergia)

Enregistré le 28 juin 2019 àL'Astral (Maison du Festival)

Hailu Mergia (claviers, accordéon)

Alemseged Kebede (basse)

Kenneth Joseph (batterie)