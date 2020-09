ONJ Frédéric Maurin, directions et inventions

L’Orchestre National de Jazz dirigé par Frédéric Maurin démarre la saison 2020-2021 avec la sortie simultanée de ses deux premiers albums “Dancing in Your Head(s”) et “Rituels”.

Au sommaire aujourd'hui

L'ONJ à la Une - Frédéric Maurin invité de Alex Dutilh. Un partenariat France Musique

10 CD "Rituels" à gagner en répondant correctement à la question posée par Alex Dutilh. Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom, prénom et adresse postale COMPLETE. 1 CD pour les 10 premières bonnes réponses. Bonne chance !

Fidèle à son désir de donner à entendre diverses esthétiques avec l’ONJ, Frédéric Maurin présente à travers ces deux répertoires, créés en 2019 au cours de sa première année de mandat, deux facettes très différentes de l’orchestre, l’une dans une version live, l’autre dans une version studio. Après cette longue pause malheureusement imposée par la fermeture des lieux de spectacles en raison de la crise sanitaire, l’ONJ retrouve le chemin des concerts dès septembre avec Dancing in Your Head(s) et Rituels bien sûr, mais aussi avec son spectacle pour petits et grands Dracula, qui s’est vu décerner le label Scène Sacem Jeune Public 2020 !

Dancing in your head

Album live enregistré le 07 juin 2019 au festival Jazzdor Strasbourg-Berlin avec Tim Berne en invité.

Avec sa création inaugurale dévoilée en avril 2019, l'ONJ sous la direction de Frédéric Maurin nous offre une immersion dans la musique d'Ornette Coleman et d’artistes de sa galaxie à travers une relecture électrique et détonnante orchestrée par Fred Pallem. Un hommage à cette figure majeure du jazz et qui fait la part belle au groove, à la fête et à la transe !

Porté par un orchestre articulé autour d’une puissante section de soufflants et d’une rythmique acérée, “Dancing in Your Head(s)” revisite des morceaux empruntés à différentes périodes créatrices du compositeur et saxophoniste américain : de son quartet acoustique de 1959 à sa transition électrique des années 1970-1980, qu’il a menée avec son groupe Prime Time, très influencé par le funk de l’époque. En écho, l’ONJ aborde également les univers d’autres grands artistes de la galaxie Ornette, ceux de Julius Hemphill, Eric Dolphy et Tim Berne, tout aussi libres et novateurs. “Dancing in Your Head(s)” invite à (re)découvrir, dans une version totalement inédite en grand orchestre, ce répertoire qui a marqué l’histoire du jazz et qui demeure une source intarissable d’inspiration.

Frédéric Maurin (direction artistique, guitare électrique)

Fred Pallem (orchestration)

Tim Berne (saxophone alto)

Jean-Michel Couchet (saxophone alto, saxophone soprano)

Anna-Lena Schnabel (saxophone alto, flûte)

Julien Soro (saxophone ténor)

Fabien Debellefontaine (saxophone ténor, flûte)

Morgane Carnet (saxophone baryton)

Fabien Norbert (trompette, bugle)

Susana Santos Silva (trompette)

Mathilde Fèvre (cor)

Daniel Zimmermann (trombone)

Judith Wekstein (trombone basse)

Pierre Durand (guitare électrique)

Bruni Ruder (Fender Rhodes)

Sylvain Daniel (basse électrique)

Rafaël Koerner (batterie)

Rituels

L’ONJ a présenté en octobre 2019 son deuxième programme “Rituels”. Ce répertoire original co-écrit par Frédéric Maurin avec Ellinoa, Sylvaine Hélary, Leïla Martial et Grégoire Letouvet – quatre artistes aventureux parmi la fine fleur de la scène jazz hexagonale actuelle – nous invite à suivre un parcours musical poétique construit autour de la notion de rituels quotidiens.

Constitué de treize instrumentistes, l'orchestre se révèle ici dans une version acoustique et offre un écrin à un chœur à 4 voix au service de différents tableaux sonores qui évoquent le temps comme un éternel retour. La composition de ce programme est librement inspirée de textes anciens issus de folklores des différents continents, extraits du recueil Les Techniciens du Sacré de Jerome Rotenberg.

Fascinante œuvre collective aux allures d’oratorio, “Rituels” nous plonge dans un monde onirique et contrasté enrichi sur scène d’une création vidéo de la réalisatrice Mali Arun. Programme créé en résidence à la Cité de la Voix de Vézelay, à l’Abbaye de Noirlac et à la Scène nationale d’Orléans.

Frédéric Maurin (direction artistique)

Ellinoa, Sylvaine Hélary, Leïla Martial, Grégoire Letouvet, Frédéric Maurin (composition)

ELlinoa (voix)

Leïla Martial (voix)

Linda Olah (voix)

Romain Dayez (voix)

Catherine Delaunay (clarinette, cor de basset)

Julien Soro (saxophone alto, clarinette)

Fabien Debellefontaine (saxophone ténor, flûte)

Susana Santos Silva (trompette)

Christiane Bopp (trombone)

Didier Havet (trombone basse, tuba)

Stéphan Caracci (vibraphone, marimba)

Rafaël Koerner (batterie)

Bruno Ruder (piano)

Elsa Moatti (violon)

Guillaume Roy (alto)

Juliette Serrad (violoncelle)

Raphaël Schwab (contrebasse)

Où écouter l'Orchestre National de Jaz