ONJ Frédéric Maurin, c'est dans un mois

Au sommaire aujourd'hui

Frédéric Maurin, nouveau directeur artistique de l'ONJ, invité de Alex Dutilh

Espace privilégié de création, d’expérimentation, de rencontres multiples, mais aussi de valorisation du patrimoine, l’ONJ, sous la direction artistique de Frédéric Maurin porte aujourd’hui un projet ambitieux aux missions d’intérêt général élargies, avec un souci de partage avec la communauté et la pluralité du jazz.

Jazz au Trésor article Jazz au Trésor : The Four Freshmen - Four Classic Albums

Nommé pour un mandat de quatre ans (Janvier 2019 - Décembre 2022) à la direction artistique de l’Orchestre National de Jazz, le compositeur et guitariste Frédéric Maurin, qui s’est brillamment distingué durant 14 ans à la tête de l’ensemble Ping Machine — unanimement reconnu comme l’une des références de la scène jazz européenne —, inaugure la douzième aventure artistique de l’ONJ.

Pour ce dernier, il a conçu un projet de grande ouverture se traduisant par une politique active de commandes et de collaborations qui explorent la création d’aujourd’hui, avec des compositeurs et compositrices aux esthétiques singulières, des artistes invités, mais aussi des personnalités issues d’autres champs du spectacle vivant. Les programmes phares du mandat de Frédéric Maurin se déclinent ainsi en un hommage à la grande figure du jazz Ornette Coleman sur des arrangements de Fred Pallem, une composition collective pour orchestre et quatre voix accompagnée sur scène d’une création vidéo, une carte blanche à la pianiste Eve Risser et, en partenariat avec l’Ircam, une quête de l’expérimentation sonore assistée par ordinateur, imaginée avec le saxophoniste et compositeur américain Steve Lehman.

Un mandat marqué également par la création, pour la première fois dans l’histoire de l’ONJ, de spectacles dédiés au jeune public notamment un conte musical autour du mythe de Dracula et une adaptation pour marionnettes de The Adventures of Greggery Peccary de Frank

Chaque programme de l’ONJ favorise l’expérimentation des formes et des formats grâce à un grand orchestre à géométrie variable, intergénérationnel, composé de musiciennes et de musiciens français et étrangers. Des castings spécialement adaptés à chaque répertoire pour permettre une plus grande variété d’instrumentation sur les différents programmes et accueillir au sein de l’ONJ un plus grand nombre d’art

Par ailleurs, Frédéric Maurin initie au cours de son mandat l’Orchestre des Jeunes de l’ONJ. Cet ensemble inédit réunit des élèves issus d’écoles de musique ou de conservatoires et les anciens directeurs de l’ONJ, pour travailler à la réinterprétation des répertoires de l’orchestre depuis sa création, avec l’ambition de transmettre et de valoriser l’incroyable richesse musicale produite depuis plus de 30 ans par cette formation unique et ses déclina

Un nouveau et passionnant chapitre s’écrit

Frédéric Maurin (direction artistique, guitare électrique)

Fred Pallem (orchestration)

Jean-Michel Couchet (saxophones alto et soprano)

Anna-Lena Schnabel (saxophone alto, flûte)

Julien Soro (saxophone ténor)

Fabien Debellefontaine (saxophone ténor, flûte)

Morgane Carnet (saxophone baryton )

Fabien Norbert (trompette, bugle)

Susana Santos Silva (trompette, bugle)

Mathilde Fèvre (cor)

Daniel Zimmermann (trombone)

Judith Wekstein (trombone basse)

Pierre Durand (guitare électrique)

Bruno Ruder (fender rhodes)

Raphaël Koerner (batterie)