ONJ Dracula, les enfants l'aiment saignant

Tout le monde aime qu’on lui raconte une histoire, des plus petits aux plus grands. L’ONJ nous conte celle de "Dracula" où l’on met de côté ses cauchemars pour se laisser emporter par le dessin et la musique !

Une jeune femme vagabonde nommée Mina part sur les traces de sa mère disparue. Perdue dans la forêt, elle se réfugie dans le château de "Dracula". La quête de Mina croise alors celle du vampire, créature maudite à la recherche de l’amour pour se libérer de la damnation qui pèse sur lui.

En décembre 2019, l’Orchestre National de Jazz créait sur scène "Dracula", le premier spectacle jeune public de l’histoire de l’orchestre. Portée par deux comédiennes et neuf musiciens, cette création hybride mêlant conte, opéra et théâtre musical s’inspire librement de la légende du plus célèbre des vampires. À la frontière entre le bien et le mal, l’ombre et la lumière, la figure fantasmagorique du personnage hante nos imaginaires, nous effraie autant qu’elle nous fascine. La richesse de cette mythologie constitue un formidable matériau pour conduire les enfants, mais aussi les plus grands, dans un monde de mystère et de magie où les questions de l’amour, de la mort, de la vie éternelle et de l’ambivalence des désirs s’entremêlent.

Imaginé conjointement par la metteuse en scène Julie Bertin, les comédiennes Estelle Meyer et Milena Csergo, le parolier Romain Maron et les compositeurs Grégoire Letouvet et Frédéric Maurin, "Dracula" puise dans de nombreuses sources d’inspirations – cinématographiques, littéraires et musicales – pour délivrer un récit inédit qui explore et joue avec les codes du mythe. Un récit que Frédéric Maurin a voulu transposer de la scène au livre-disque afin de lui donner une dimension nouvelle.

Pour mettre "Dracula" en images, il a choisi Adèle Maury, une jeune artiste révélée en 2020 au Festival d’Angoulême (lauréate du 1er Prix du Concours Jeunes Talents). Son univers, proche de la peinture, déploie dans ses mouvements, ses formes et l’utilisation particulière de la couleur une intensité expressive et une puissance émotionnelle singulières. Les monotypes noirs et blancs qu’elle a spécialement conçus pour le livre nous plongent dans l’univers tout à la fois effrayant et captivant de "Dracula", niché au cœur de la région montagneuse des Carpates où il règne en maître sur la faune et les éléments. Au fil des pages et de l’écoute, on découvre les liens qui se tissent entre le vampire incarné par Estelle Meyer et Mina incarnée par Milena Csergo. Conjuguée aux illustrations, la musique interprétée par les solistes de l’Orchestre National de Jazz, dans le rôle des valets-animaux de "Dracula", donne vie aux personnages et reflète leurs sentiments au travers d’une partition qui fait découvrir aux enfants un kaléidoscope musical.

Adèle Maury (illustrations)

Milena Csergo, Estelle Meyer, Julie Bertin, Romain Maron (textes)

Frédéric Maurin, Grégoire Letouvet (composition)

Estelle Meyer (Dracula)

Milena Csergo (Mina)

Pierre-François Garel (narrateur)

Fanny Ménégoz (flûte, flûte alto, piccolo)

Fabien Debellefontaine (saxophone alto, clarinette)

Guillaume Christophel (saxophone ténor, clarinette basse)

Quentin Ghomari (trompette, bugle)

Mathilde Fèvre (cor)

Judith Wekstein (trombone basse)

Christelle Séry (guitare électrique)

Raphaël Schwab (contrebasse)

Rafaël Koerner (batterie)

Frédéric Maurin (direction artistique, percussions, claviers et guitares additionnels)

Julie Bertin (mise en scène)

Yan Tassin, Grégoire Letouvet (collaboration artistique)

Chansons de Mina interprétées par Pauline Deshons

Où écouter l’ONJ "Dracula"

A Vincennes (94) dimanche 05 décembre à 17h à l'Espace Sorano pour la parution du livre-disque "Dracula", et une exposition des illustrations d'Adèle Maury

dimanche 05 décembre à 17h à l'Espace Sorano pour la parution du livre-disque "Dracula", et une exposition des illustrations d'Adèle Maury A Noisiel (77) mercredi 08 décembre à 10h à la Ferme du Buisson dans le cadre du festival Tout'Ouïe et séances scolaires le mardi 07 décembre à 10h & 14h30

Frédéric Maurin (direction artistique, composition)

Grégoire Letouvet, conception, composition)

Julie Bertin (conception, mise en scène)

Yan Tassin (collaboration artistique)

Estelle Meye, Milena Csergo, Julie Bertin, Romain Maron (textes)

Estelle Meyer, Manika Auxire, Milena Csergo, Camille Constantin (comédiennes en alternance)

Fanny Ménégoz (flûte)

Julien Soro (saxophone alto, clarinette)

Fabien Debellefontaine (saxophone alto)

Guillaume Christophel (saxophone ténor, clarinette basse)

Quentin Ghomari (trompette, bugle)

Christiane Bopp (trombone)

Mathile Fèvre (cor)

CHristelle Sévy (guitare électrique)

Raphaël Schwab (contrebasse)

Rafaël Koerner (batterie)

Louis Douet-Sinenberg (scénographie, costumes)

Gwladys Duthil (assistante costumière)

Erwan Boulay (son)

Leslie Desvignes (lumières)