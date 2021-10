Omar Sosa & Seckou Keita, des racines africaines et des ailes cubaines

“Suba”, le deuxième album du pianiste virtuose, Omar Sosa et du maître de la kora Seckou Keita paraît sur le label Bendigedig/Pias. L'album fait suite au premier album du duo, “Transparent Water” (2017).

Écrit et enregistré en 2020 pendant le confinement mondial, “Suba” (l’aube en malinké) est un hymne à l'espoir, à une nouvelle ère de compassion et de changement réel dans un monde post-pandémique, et une réitération viscérale de l'éternelle prière de l'humanité pour la paix et l'unité mondiale.

L'océan Atlantique sépare Cuba du Sénégal, les lieux de naissance respectifs d'Omar Sosa et de Seckou Keita, une distance amenuisée par leur lien ancestral commun avec l'Afrique. Lorsque les deux hommes se sont rencontrés pour la première fois en 2012, Seckou Keita appréciait Omar Sosa pour sa spiritualité musicale, tandis qu'Omar Sosa voyait en Seckou Keita une capacité rare à collaborer sans perdre son identité.

Omar Sosa a publié plus de 30 albums au cours d'une impressionnante carrière, qui a comporté des nominations pour sept Grammy et Latin Grammy Awards. Seckou Keita est également lauréat de plusieurs prix, le plus récent étant le prestigieux BBC Radio 2 Folk Musician of the Year (2019).

Sur l’album “Suba”, Omar Sosa et Seckou Keita invitent le percussionniste vénézuélien Gustavo Ovalles, qui les accompagne aussi sur scène. Sur le disque, nous retrouvons également Jaques Morelenbaum (violoncelle), Dramane Dembélé (flûte) et Steve Argüelles (sequencing, effets, percussions).

“Suba” signifie "l’aube" en malinké, la langue maternelle de Seckou Keita. Le lever du soleil est son moment préféré de la journée, c’est un moment de fraîcheur et d'espoir. "Même si vous êtes confrontés à certaines difficultés, vous remettez votre cerveau à zéro. Vous voyez le lever du soleil comme un nouveau jour, une nouvelle paix, une nouvelle chose, bonne ou mauvaise. Quelque chose d'excitant. C'est le sentiment que j'ai eu lorsque je travaillais avec Omar."

Et bien que Seckou Keita appelle la pandémie "une université de haut niveau pour voir le monde d'une manière différente", ce n'est pas à cause du Covid que lui et Omar Sosa ont décidé du nom. "C'était “Suba” pour beaucoup de choses : la musique, l'art, les êtres humains, la compassion, le changement".

Comme dit Omar Sosa : "Le concept du disque repose sur la paix, l'espoir et l'unité. Dans la période que nous vivons, alors que tout s'écroule petit à petit, la seule chose dont nous disposons est une connexion divine avec notre voix intérieure, avec notre esprit, notre lumière et nos ancêtres. Nous essayons de donner de l'espoir à travers la musique et de dire aux gens que nous pouvons être ensemble."

Deux principes ont guidé la conception de l’album : d’un côté, l’approche less is more ou minimalismo comme Omar osa aime l'appeler et de l’autre, l’importance de la collaboration. "Le projet, c'est l'Afrique, dit Omar Sosa, telle que nous la concevons. Nous présentons nos propres traditions, mais nous nous respectons et nous nous écoutons toujours l’un et l’autre, avec beaucoup d'humilité. Personne n'est le patron. Le patron, c'est la musique. Le patron, c'est le message."

"La seule chose que l'Afrique peut enseigner au monde, c’est la spiritualité dans chaque chose", insiste Omar Sosa. "Nous sommes souvent esclaves de notre société folle et humiliante, dans laquelle tout le monde doit avoir du "succès"."

Les onze titres qui composent “Suba” sont liés par des thèmes communs, tissés tout au long de l'enregistrement. Les chansons parlent d'amitié et de connexion spirituelle, de voyage et de perte, d'espoir et d'optimisme, de danse et de mer... et, bien sûr, d'un nouveau lever de soleil.

Où écouter Omar Sosa & Seckou Keita

A Eymet (24) le vendredi 05 novembre à 20h45 à l’Espace Culturel avec Maquiz’Art

le vendredi 05 novembre à 20h45 à l’Espace Culturel avec Maquiz’Art A Vitrolles (13) samedi 06 novembre )à 21h30 à la Salle Guy Obino avec Charlie Jazz

