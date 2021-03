Omar Sosa, le voyage en Afrique de l'Est

Il aura fallu attendre dix ans pour que ce projet arrive à maturation et finisse par aboutir. Ce nouvel album du compositeur et pianiste cubain Omar Sosa présente le fruit de ses collaborations avec huit artistes d'Afrique de l'Est rencontrés lors d’une tournée en 2009.

« An East African Journey » qui paraît chez Ota/Pias fera date dans la discographie d’Omar Sosa. A son groove mystique unique, le Cubain agrège certains mystères enfouis des traditions africaines, portés par des musiciens rares.

« An East African Journey » fusionne le jazz et les musiques traditionnelles dans une production subtile et contemporaine, caractéristique de la signature sonore d’Omar Sosa.

Cet ambitieux projet a été réalisé à partir de sessions enregistrées à Madagascar avec Rajery, au Kenya avec Olith Ratego, au Soudan, en Ethiopie avec Seleshe Damessae, au Burundi avec Steven Sogo, en Zambie, à Madagascar avec Monja Mahafay (décédé en février 2021) et sur L’île Maurice avec Menwar.

On retrouve au casting de cet album, depuis Paris et en studio, les compagnons de route d’Omar Sosa : le producteur parisien Steve Argüelles à la batterie et aux percussions et le multi-instrumentiste Christophe « Disco » Minck à la contrebasse, aux synthés et aux effets.

Omar Sosa s’est toujours passionné pour l'exploration des cultures musicales africaines et leurs liens avec ses racines afro-cubaines. Il excelle dans l’art du métissage délicat entre sonorités traditionnelles et au fil du temps, il a noué des collaborations avec les musiciens gnawa au Maroc et crée des ponts avec le Sénégal, le Mozambique, le Mali, l'Equateur, le Venezuela, le Brésil et l'Afrique du Sud.

Des affinités et rencontres musicales gravées sur les disques « Sentir » avec le Marocain El Houssaine Kili (2002), « Afreecanos » (2008) qui a servi de point de départ à ce périple en Afrique de l’Est, et plus récemment « Transparent Water » avec Seckou Keita (2017).

Le voyage commence en 2009 avec une tournée de concerts organisée par l'Alliance Française en Afrique de l'Est. Le Cubain part en trio avec le chanteur sénégalais Mola Sylla et le bassiste mozambicain Childo Tomas du Trio Afreecanos. Un soutien de France O et du CNC permet à une équipe de tournage de suivre Omar Sosa en Ethiopie, au Soudan, au Burundi et au Kenya. Le résultat: un superbe documentaire réalisé par Olivier Taieb intitulé « Souvenirs d’Afrique », diffusé sur Mezzo en 2010.

Omar Sosa était impatient de se confronter à l’art des uns et des autres et d'enregistrer avec des musiciens traditionnels dans chaque ville de la tournée. Grâce à ses hôtes, il s’est connecté à de nouveaux artistes et l'ingénieur du son Patrick Destandeau, qui avait apporté son équipement mobile, a capturé magnifiquement les sons à la volée!

Ces enregistrements exposent les splendides traditions musicales de l'Afrique de l'Est à un plus large public. Ils valorisent également les richesses et dévoilent les mystères de certains instruments traditionnels (valiha, lokanga, marovany, kalumbu, krar, umuduri, nyatiti et ravanne).

De retour en Europe, Omar Sosa a confié tous ces enregistrements à Steve Argüelles. Ensemble, ils ont écouté et communiqué sur la façon d'éditer, d'arranger et de mettre en lumière le matériau musical rapporté de cet incroyable voyage. Complété par de nouvelles sessions à Paris en 2018, ce projet aura compté une décennie de réalisation.

(extrait du communiqué de presse)