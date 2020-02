Oded Tzur, la chronique des dragons

“Here Be Dragons” marque les débuts chez ECM de Oded Tzur, saxophoniste ténor né à Tel-Aviv et basé à New York. Leader d’un groupe remarquable, il est l'un des musiciens les plus originaux à avoir émergé de la scène jazz créative israélienne ces dernières années.

Au sommaire aujourd'hui

Oded Tzur à la Une

"Si la musique a la capacité de raconter des histoires", suggère All About Jazz, "le saxophoniste Oded Tzur se révèle être l'un des meilleurs conteurs de jazz au monde"

3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Tu Danses ? jeudi 20 février à 20h30 à l'AJMI Jazz Club à Avignon (84). Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails.

Oded Tzur a trouvé un son neuf et très personnel pour le saxophone ténor. Inspiré par ses études approfondies avec le maître bansuri Hariprasad Chaurasia à partir de 2007, il a maîtrisé les glissando gracieux de la musique classique indienne et a apporté le sens du raga, de la fluidité, de la hauteur et des nuances microtonales dans un contexte de jazz. Ses pièces explorent et déploient avec élégance leurs implications mélodiques et atmosphériques dans un contexte de subtile interaction de groupe.

Structurellement, chacune des compositions de Oded Tzur sur “Here Be Dragons” vise à développer un "raga miniature" sur une basse mobile, en juxtaposant deux concepts musicaux. Oded : "Le dialogue entre ces deux mondes nous emmène exactement là où l’évidence s’impose." Les ragas déployés dans les pièces Here Be Dragons, 20 Years et The Dream sont de la création d'Oded, tandis que To Hold Your Hand utilise une échelle indienne appelée charukesi, et fonctionne sur des principes similaires.

Oded Tzur souligne : "le raga est pour moi un concept universel. J'entends son lien avec les prières à la synagogue, ou avec le blues - une géniale création - et avec la musique des autres continents". Les traditions anciennes et modernes sont évoquées dans l'œuvre d'Oded Tzur, y compris les traditions de narration. Les idées du saxophoniste sont également assez larges pour englober des choix de chansons inattendues. L'album se termine ainsi par une tendre interprétation de Can't Help Falling In Love, rendu célèbre par Elvis Presley !

à réécouter émission Open jazz Oded Tzur, sur la route de la soie

L'interaction musicale au sein du groupe est profonde, et le quartet a déjà reçu les éloges de la presse. "L'interaction transcende l'empathie", a déclaré DownBeat, tandis que CD Journal, au Japon, parle d'un "Coltrane Quartet pour le 21e siècle". Le groupe rassemble l'Israélien Nitai Hershkovits au piano, le bassiste grec Petros Klampanis et le batteur américain Johnathan Blake. Nitai Hershkovits, qui a repris le rôle de pianiste dans le groupe de Tzur après Shai Maestro, s'est fait connaître pour la première fois auprès du bassiste Avishai Cohen. Le bassiste Petros Klampanis est un pilier du groupe d'Oded depuis que le saxophoniste s'est installé à New York en 2011 ; les albums sous son nom incluent des réalisations avec le pianiste Kristjan Randalu. Quant à Johnathan Blake, le nouveau membre du quartet, il est issu d'une famille musicale. Son père, John Blake, a joué du violon avec McCoy Tyner, parmi beaucoup d'autres collaborations. Johnathan s’est produit dans des contextes très variés, jouant régulièrement avec Kenny Barron ou Pharoah Sanders et a récemment créé son propre trio avec Chris Potter et Linda Oh.

“Here Be Dragons”, produit par Manfred Eicher, a été enregistré au studio Auditorio Stelio Molo à Lugano, en juin 2019. Il est publié au moment où Oded Tzur entame une tournée internationale avec des dates aux États-Unis, aux Pays-Bas, en France, en Allemagne, en Belgique, en Suisse, en Hongrie et en Israël.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)

Où écouter Oded Tzur