Oddjob, le quintet des kings suédois

Après avoir publié trois disques thématiques, Oddjob publie ce dixième album, “Kong”, avec pour la première fois depuis dix ans, des compositions originales des membres du quintet suédois fondé en 1997.

Au sommaire aujourd'hui

Oddjob à la Une

Jazz au Trésor article Jazz au Trésor : Bob James - Once Upon A Time, The Lost 1965 New York Studio Sessions

Jazz Agenda article Jazz Agenda (semaine du 19 au 25 octobre 2020)

2 invitations pour 2 pour le concert de Raynald Colom vendredi 23 octobre à 20h à la Maison de la Culture, salle Jean Cocteau de Clermont-Ferrand (63) dans le cadre de Jazz en Tête. Cliquez sur " contactez-nous " et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 2 premiers mails.

pour le concert de vendredi 23 octobre à 20h à la Maison de la Culture, salle Jean Cocteau de dans le cadre de Jazz en Tête. Cliquez sur " " et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 2 premiers mails. 2 invitations pour 2 pour le concert de Enzo Carniel vendredi 23 octobre à 20h30 au Théâtre Denis à Hyères (83) dans le cadre de la saison 2020-2021 de Jazz à Porquerolles. Cliquez sur " contactez-nous " et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 2 premiers mails.

pour le concert de vendredi 23 octobre à 20h30 au Théâtre Denis à dans le cadre de la saison 2020-2021 de Jazz à Porquerolles. Cliquez sur " " et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 2 premiers mails. 3 invitations pour 2 pour le concert de Yves Rousseau samedi 24 octobre à 18h au Pan Piper à Paris (75). Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails.

Jazz Culture article Jazz Culture : NEA Jazz Masters 2021

Jazz Bonus article Jazz Bonus : Skurkar - Skjulte motiver

Tout ce qu’Oddjob entreprend devient or ; une observation qui se traduit, depuis 2002, par trois Grammy Awards, un Manifest Galan Music Award et un Grand Prix de l’Académie Charles Cros, récompensant ainsi cinq des dix albums parus sur les vingt dernières années.

à lire aussi article Jazz Culture : Oddjob Jazzoo - Be Zoo Jazz !

Oddjob façonne une musique très atmosphérique, permettant à chaque musicien de se démarquer tout en conservant une dynamique de groupe implacable. Des grooves savants et des incursions électroniques confèrent à cet enregistrement une texture sonore aussi riche que créative, délicate que multiforme, aux confins de paysages mystérieusement captivants. Mais c'est aussi et surtout une méthode de travail unique, à la frontière de la science et du jazz, du rock et de la musique contemporaine, capable d’organiser le son avec une approche presque mathématique. Ce quintet est décidément l’une des formations les plus séduisantes apparues sur la dynamique scène jazz scandinave.