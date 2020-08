Nubya Garcia, comme une grande, enfin

Le premier album de la saxophoniste britannique Nubya Garcia, “Source”, paraît chez Concord Jazz. Très active sur la nouvelle scène londonienne, elle fait enfin ses débuts en leader.

Au sommaire aujourd'hui

Nubya Garcia à la Une

Voilà déjà quelques années le nom et le son de Nubya Garcia ne cessent de faire tourner les têtes du monde entier. Protagoniste indiscutable de la nouvelle scène du Jazz UK, au même titre que Shabaka Hutchings, Zara McFarlane ou encore Ezra Collective, la saxophoniste et compositrice maintes fois primée sort son premier album : “Source”. Enregistré pour l’emblématique label Concord Jazz, et produit en collaboration avec Kwes (Nerija, Bobby Womack, Solange), elle y retrouve Joe Armon-Jones, Daniel Casimir, Sam Jones, ainsi que quelques invités de marque, dont 3 des membres du groupe Kokoroko.

Avec ce tout premier long-format, Nubya Garcia donne suite à l’autoproduit “When We Are”, EP sorti en 2018, dont le morceau titre fut qualifié “d’effervescent” par le New York Times et inscrit au top des morceaux diffusés sur les ondes publiques en 2018. Quant à son premier EP, “Nubya’s 5IVE” (2017), on retiendra notamment que la version vinyle avait été épuisée en 24 heures. En 2018, on l’a aussi entendue sur cinq des neufs morceaux de la compilation du label Brownswood, “We Out Here”, célébrant la bouillonnante jeune scène du jazz londonien. La même année, les prix de Jazz FM Breakthrough Act of the Year et Sky Arts Breakthrough Act of the Year lui sont décernés, ainsi que le prix Jazz FM UK Jazz Act of the Year en 2019. Cela ne fait donc aucun doute, 2020 s’annonce comme l’année de la consécration pour la saxophoniste.

Véritable recueil de mantras musicaux dont on ferait bien de s’inspirer, “Source” est un album résolument personnel dans lequel Nubya Garcia dessine une sorte de cartographie basée sur sa propre identité, son histoire familiale, le chagrin, les liens de la diaspora africaine et le sens de la collectivité. “Source” contient cette idée de parvenir à son propre équilibre personnel en vue d’être plus présent pour les autres. La concrétisation d’un pouvoir individuel et collectif, ou comment la saxophoniste redécouvre ses valeurs en renouant avec elle-même, ses racines et sa communauté. Nubya Garcia a effectué un travail en profondeur pour nous proposer un album d’envergure internationale, inspiré de ses nombreux “chez-soi”, de Londres à Bogota en passant par Caura et Georgetown.

Sans pour autant s’éloigner de ses bases résolument jazz, cet album érudit va plus loin dans l’exploration d’un son mêlant broken beat, soul, dubstep et sonorités de la diaspora africaine, de la cumbia au calypso. Il s’inspire tout autant d’Herbie Hancock et de Wayne Shorter que de Flying Lotus, Calypso Rose, Mala et Nidia Góngora.

“Source”, c’est l’histoire d’une ferme conviction dans la capacité de chacun à faire face aux difficultés individuelles et collectives d’aujourd’hui et de demain.

Elève de la pianiste Nikki Yeoh à Camden Music, Nubya Garcia a ensuite rejoint les Tomorrow’s Warriors de Gary Crosby avant de poursuivre sa formation au Conservatoire de musique de Trinity Laban. Membre du septet Nerija, elle a effectué de nombreuses tournées internationales dans des salles et festivals d’Amérique latine, d’Asie, d’Europe, d’Australie et des Etats-Unis. Assurant actuellement une résidence DJ très suivie à la radio NTS et une série croissante de concerts à travers l’Europe, elle se forge une solide réputation de DJ.

(extrait du communiqué de presse)

