Novo Quartet, Zweig, Giono, Basquiat et les autres

Issus du collectif « La Forge », qui fêtera ses 20 ans en juin prochain, Novo Quartet multiplie depuis plus de quinze ans les expériences scéniques et les collaborations discographiques. La volonté et le plaisir de jouer ensemble sont toujours intactes et palpables dans "50 Cent Piece".

Au sommaire aujourd'hui

Novo Quartet à la Une

« Cette musique a été écrite entre le 11 Mars et le 11 Mai 2020. D’une seule veine, ces morceaux sont parfois émaillés de références littéraires ou picturales : Sourde Impatience et Froid parfum d’hiver pour Stefan Zweig, L’infinie prairie lisse comme un sable pour Jean Giono, Pyro, 50 Cent Pièce et Autoportrait pour Jean Michel Basquiat. Sans vouloir les illustrer, ces images sont venues naturellement à ma rencontre, comme une résonance à la composition musicale. Chacun pourra y voir un lien ou pas ». Pascal Berne

Jazz au Trésor article Jazz au Trésor : Wes Montgomery - The NDR Hamburg Studio Recordings

Novo Quartet est né en 2005 du désir de Pascal Berne, contrebassiste, compositeur, arrangeur, de fonder un groupe acoustique. Sa volonté : ciseler son écriture à l’adresse des musiciens qui l’entourent, à l’instar de Duke Ellington, de Carla Bley ou de Luciano Berio. Après de nombreuses aventures musicales, le désir de se recentrer sur un nouveau programme totalement dédié au Quartet s’est fait ressentir. Il était prévu pour la fin d’année 2020, mais la période COVID en a finalement accéléré le processus: les pièces ont été écrite de mars à mai, suivies des maquettes à distance sous confinement, de répétitions en juillet, d’un concert en août au Festival de Cluny, et finalement une entrée en studio en septembre.

L’écriture de ce nouvel album, plus acérée, est plus concentrée sur un motif de départ simple: série de notes, rythme ou autres... Le choix des stimuli picturaux ou littéraires n’est pas qu’une correspondance ou un faire valoir. Pascal Berne montre là une véritable détermination à faire écriture. Dans cet album, la connivence avec les musiques et formes traditionnelles est nettement plus ténue. Le compositeur pousse ici davantage son goût pour la complexité rythmique et l’énergie vitale de la pulsation. Sur chaque pièce, des moments improvisés, ciselés et adressés à chaque soliste ajoutent à l’ensemble par une prise de parole incarnée, un engagement supplémentaire. Cette musique, en filigrane, fait également résonance au monde organique de Jean Michel Basquiat, grande inspiration pendant la création de l’opus. L’apport des synthés analogiques, enfin, apporte sa pierre à l’élaboration d’un univers moins référencé.

« Un « véritable orchestre de chambre de jazz », comme il a été écrit ? Oui, sans doute, de par sa taille, son instrumentation originale privilégiant l’équilibre acoustique naturel (pas d’ampli, pas de batterie…). Les très fines compositions de Pascal Berne, qui ne s’encombre d’aucune prison stylistique, tissent des liens entre les quatre subtils interprètes. Il y a là un équilibre parfait entre une écriture non formatée mais très maîtrisée et les libres interventions qui rebondissent d’un instrument à l’autre. Alors oui, quatuor de chambre aventureux, fougueux brass band, orchestre en recherche sur le fil ou petit orphéon malicieux et léger, Novo Quartet est tout cela successivement et à la fois, grâce à la cohésion d’une équipe qui creuse son sillon avec bonheur depuis quinze ans. C’est dense, subtil, poétique, raffiné – et d’une richesse sonore parfaitement accessible. »

Didier Levallet

(extrait du communiqué de presse)

Pascal Berne - composition, contrebasse

Yves Gerbelot - saxophones baryton et sopranino

Michel Mandel - clarinette basse et clarinette Sib

Pierre Baldy-Moulinier - trombone, bugle et euphonium