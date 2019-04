Norah Jones, collection de singles

Au sommaire aujourd'hui

Norah Jones à la Une

Se délectant de la joie et de la spontanéité qui existent quand on fait de la musique dans un authentique esprit d'ouverture, Norah Jones rejoint donc quelques amis et entame une série de séances courtes où ils vont faire la part belle à l'improvisation… et où l'ensemble joue surtout pour "voir ce qui va en sortir."

Après la sortie de son album “Day Breaks” (2016), Norah Jones retourne discrètement en studio ayant la seule intention de suivre sa propre muse sur des chemins créatifs où les frontières et autres délimitations entre genres sont ignorées.

Dès l'été 2018, les singles que Norah Jones commence à publier vont aller d'expériences fascinantes dans le domaine de l'électro à des ballades folk acoustiques d'une certaine austérité, en passant par des chansons soul qui baignent dans les cuivres et autres sons d'orgue. Avec l'addition de trois autres chansons inédites, “Begin Again” nous offre 7 instantanés de la créativité montrée par une artiste qui a toujours éveillé la curiosité.

Norah Jones fait sa première apparition sur la scène mondiale en février 2002 avec la sortie de “Come Away With Me” — elle-même le qualifie de "petit disque lunatique" — album qui révèle une nouvelle voix singulière. Ce "petit disque" grandit pour devenir un succès mondial, un phénomène qui rafle des Grammy Awards l'année suivante (2003) tout en marquant un grand décalage avec la musique pop de l'époque. Depuis, Norah a vendu 50 millions d'albums dans le monde en remportant pas moins de 9 "Grammies".

Norah Jones a commercialisé une série d'albums qui ont tous reçu les éloges de la critique… et qui sont tous de grands succès commerciaux : “Feels Like Home” (2004), “Not Too Late” (2007), “The Fall” (2009), “Little Broken Hearts” (2012), et “Day Breaks” (2016). Elle a également publié des albums avec ses groupes collectifs The Little Willies et Puss N Boots. En 2010 la compilation “…Featuring Norah Jones” révèle la large palette de ses talents avec des musiques issues de collaborations avec des artistes aussi divers que Willie Nelson, Outkast, Herbie Hancock ou encore Foo Fighters.

“Little Broken Hearts”, produit par Danger Mouse, signalait une étape fascinante dans l'évolution artistique d'une songwriter-chanteuse parmi les artistes les plus captivants de la sphère musicale. Avec “Day Breaks”, Norah est retournée à ses racines jazz, prouvant qu'elle est devenue l'artiste américaine quintessentielle de notre époque en livrant un son unique, reconnaissable entre mille, lorsqu'elle tisse des liens entre des styles qui sont autant de pierres fondatrices de la musique américaine : country, folk, rock, soul et jazz.