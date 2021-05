Noé Clerc, l'accordéon n'a plus de secrets

“Secret Place “qui paraît chez NoMadMusic, est le premier album d’un jeune trio, mené par l’accordéoniste Noé Clerc sous la direction artistique de Vincent Peirani, avec pour invités le violoncelliste Vincent Segal et le oudiste Habib Shehadeh Hanna.

“Secret Place” est le premier album du Noé Clerc Trio, constitué du batteur-percussionniste Élie Martin-Charrière, du contrebassiste Clément Daldosso, et de l’accordéoniste et leader Noé Clerc. La direction artistique de l’album est assurée par Vincent Peirani. Au répertoire composé par Noé Clerc, chaque membre du groupe a ajouté une partie de lui. Peu à peu, un endroit secret est alors né, un espace d’intimité où les musiciens laissent leurs imaginaires dialoguer. En perpétuelle quête de lyrisme, les sons aériens et colorés de l’accordéon viennent survoler les grooves enracinés. Inspirée par l’héritage du trio traditionnel de jazz (piano, contrebasse et batterie), cette musique est plurielle, mêlant différentes influences : des mélodies traditionnelles issues d’Arménie et de la Mer Noire, aux mélodies puisant chez les compositeurs impressionnistes du XXe siècle. Depuis sa création en 2018, le trio a remporté des concours (Léopold Bellan en 2018, Jazz à Saint Germain-des-Prés en 2019) et se produit régulièrement en France (Sunset Sunside à Paris, Festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés, Gare Jazz à Paris) comme à l’étranger (Studio Five à Sofia, Bulgarie). Deux musiciens sont venus, sous les micros, ajouter leur magie : le violoncelliste Vincent Segal et le joueur de oud Habib Shehadeh Hanna. “Secret Place” abrite des paysages – parfois urbains, parfois sauvages –, parle des rencontres, du voyage, et surtout vous y invite. — Elia Taïeb

Né en 1996, Noé Clerc est un accordéoniste aux multiples facettes. Il s’est formé au CNSMDP, a étudié la musique classique et contemporaine puis le jazz et les musiques improvisées. Il se produit, enregistre des disques au sein de formations très différentes en France ainsi qu’à l’étranger. Dans des formations de Jazz et de musiques du monde, avec l’ensemble Franco/Serbe « Undectet Band and Magic Malik », avec l’Orchestre National de Jazz, avec le joueur de oud israélien Habib Sheahdeh Hanna dans son projet « Our Story » qui mêle jazz et musique arabe et avec l’ensemble de musiques Balkaniques « Kosmopolitevitch Orchestar ». Invité par l’association Kalasetu il a collaboré en Inde avec le joueur de tabla Zaheen Khan et le chanteur Ujwal Nagar. Il travaille parallèlement avec des orchestres classiques et des ensembles de musiques de chambres comme l’Opéra National de Lorraine, la Symphonie de Poche, l’Orchestre Regional de Normandie. Il accompagne le spectacle du comédien Antonio Interlandi « Pasolini en forme de Rose ». Passionné et curieux il est toujours en quête de nouvelles aventures musicales.

(extrait du communiqué de presse)

Programmation musicale

Noé Clerc « Secret Place »

Premières pluies (Noé Clerc)

Noé Clerc (accordéon)

Clément Daldosso (contrebasse)

Elie Martin-Charrière (batterie)

NoMadMusic 093

Noé Clerc « Secret Place »

Magic Garden (Noé Clerc)

Noé Clerc (accordéon)

Clément Daldosso (contrebasse)

Elie Martin-Charrière (batterie)

NoMadMusic 093

Noé Clerc « Secret Place »

Arapkir Bar (Noé Clerc)

Noé Clerc (accordéon)

Clément Daldosso (contrebasse)

Elie Martin-Charrière (batterie)

NoMadMusic 093

Dominique Pifarély « Nocturnes »

Ad Augusta (Dominique Pifarély)

Dominique Pifarély (violon)

Antonin Rayon (piano)

Bruno Chevillon (contrebasse)

François Merville (batterie)

Clean Feed 561

Hank Jones « The Oracle »

Interface (Hank Jones)

Hank Jones (piano)

Dave Holland (contrebasse)

Billy Higgins (batterie)

Emarcy 846376-2

Mathias Lévy « Unis Vers'»

Rêve d'ethiopiques (Mathias Lévy)

Mathias Lévy (violon)

Sébastien Giniaux (violoncelle)

Jean-Philippe Viret (contrebasse)

Harmonia Mundi 902506

Art Ensemble of Chicago « Urban Bushmen »

Odwalla/Theme (Roscoe Michell)

Lester Bowie (trompette, voix)

Joseph Jarman (saxophones, voix)

Roscoe Mitchell (saxophones, voix)

Malachi Favors Maghostut (contrebasse, voix)

Famoudou Don Moye (percussion, voix)

ECM 1211/12

Innanen, Pasborg, Piromalli « This Is It »

Søhesten (Miko Innanen)

Mikko Innanen (saxophone sopranino)

Cedric Piromalli (orgue Hammond)

Stefan Pasborg (batterie)

Clean Feed 561

Nils Landgren, Funk Unit « Funk Is My Religion »

Amanda (Nils Landgren)

Nils Landgren (trombone)

Magnum Coltrane Price (basse, claviers)

Jonas Wall (saxophone ténor, clarinette basse)

Andy Pfeiler (guitare)

Petter Bergander (claviers)

Robert Ikiz (batterie)

ACT 9925