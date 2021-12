Nina Simone, 1959-62 : naissance et reconnaissance

Avec sa voix grave et son jeu de piano sophistiqué et funky, Nina Simone est une icône de la musique afro-américaine. "Nina’s Blues", sorti chez Frémeaux & Associés, reprend l’intégrale de ses premiers albums et singles sortie entre 1959 et 1962. 77 chansons immortalisées par Nina à ses débuts.

Au sommaire aujourd'hui

"Nina's Blues, 1959-62" à la Une

« Le jazz est un terme blanc pour parler des Noirs. Ma musique est de la musique classique noire. » Nina Simone

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

On retrouve, rassemblés en 4 CD dans « Nina’s Blues » les 7 premiers albums de Nina Simone (1933-2003) : « Little Girl Blue » (enregistré pour Bethlehem Records en 1957), « The Amazing Nina Simone » (1959, sorti sur Colpix), « Nina Simone at Town Hall » (enregistré le 15 septembre 1959 pour Colpix), « Nina Simone at Newport » (1960, Colpix), « Forbidden Fruit » (1960-61, Colpix), « Nina at The Village Gate » (enregistré en 1961, Colpix) et « Nina Simone Sings Ellington » (1962, Colpix). 7 singles publiés à l’origine en 45 tours sur Bethlehem et Colpix viennent compléter le coffret.