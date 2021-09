Nils Petter Molvær, traces à fleur de peau

Un recueil de douze “points de suture” (Stitches), comme autant de cicatrices de la période. À moins qu’il ne s’agisse d’une collection de baumes salvateurs, pour ce magicien qu’est Nils Petter Molvaer. Des sons venus des entrailles de la Terre, projetés sur des nuages évanescents.

Nils Petter Molvær invité de Alex Dutilh.

Malgré les moments plus sombres de l’album, illustrés par des titres faisant référence au désordre mondial et à la pandémie, “Stitches” apparaît comme une expérience cathartique, un parcours nécessaire qui suscite chez les musiciens comme chez l’auditeur un sentiment de purification et de renouveau. Une version réconfortante du True Love Waits de Radiohead vient clore l’album sur une note à la fois optimiste et prophétique : une fois l’agitation passée, les blessures se refermeront.

Nils Petter Molvær est l’une des figures de proue d’un jazz hybride électro acoustique qui, depuis les années 90, est devenu un genre en tant que tel. Qualifié de Future Jazz ou de Nu Jazz, le trompettiste fait figure à la fois de pionnier et de vétéran dans ce domaine, puisqu’il est l’un des premiers musiciens de jazz à avoir intégré les nouvelles tendances électroniques et numériques à l’aube du 21ème siècle. En forgeant sa propre identité sonore, basée sur la combinaison d’un son de trompette poignant et de paysages sonores électroniques nuancés, Molvær a atteint un statut de guide, ouvrant la voie à un nouveau genre et le propulsant dans une nouvelle ère.

Puissant, atmosphérique, coloré, ouvert et captivant, “Stitches” (BMG/Warner) ne déroge pas à la règle et marque le grand retour du trompettiste à la tête de son quartet, après des collaborations avec Sly & Robbie et Mino Cinelu. A la recherche constante de nouvelles sonorités et de nouvelles émotions, une fois de plus le trompettiste démontre que non seulement le jazz a un futur, mais aussi, que celui-ci s’annonce radieux et excitant.

Compositeur, trompettiste, Nils Petter Molvær est aussi un leader expérimenté. Il n’a pas son pareil lorsqu’il s’agit de réunir autour de lui les meilleurs musiciens, puis de leur offrir juste ce qu’il faut de cadre et de flexibilité, afin que les talents de chacun puissent briller et s’épanouir tout en s’inscrivant dans la vision globale du projet. Pour ce “Stitches”, le trompettiste s’est adjoint les services du batteur Erland Dahlen, du bassiste Jo Berger Myhre et du guitariste Johan Lindström.

Si les membres du quartet ont pu commencer à travailler “en chair et en os” à la conception de l’album (au studio Ocean Sound Recordings sur l’île de Giske), la pandémie les a obligés à poursuivre leur collaboration et leurs échanges en ligne. Malgré ce changement subi de mode d’interaction, le contenu de l’album n’en a pas souffert, avec la spontanéité et la fluidité toujours au centre des compositions - la complicité musicale et la synergie entre les membres du groupe ont ainsi été préservées. Erland Dahlen, Jo Berger Myhre et Johan Lindström se sont d’ailleurs vus offrir une liberté artistique totale au moment d’ajouter leurs touches si spéciales à chacun des morceaux. “Stitches” a ensuite été assemblé, puis mixé par Jon Marius Aareskjold et Nils Petter Molvær lui-même au studio Kysten à Tromsø.

Il en résulte un voyage à couper le souffle, naviguant entre différentes ambiances et incitant à la réflexion, la méditation et une profonde introspection. Du subtil et poétique Median au spectaculaire A Sudden Rash en passant par les trois puissants extraits de Frameworks - oeuvre commandée à Nils Petter Molvær par le Kongsberg Jazz festival dans le cadre de son édition 2021 - l’album met en lumière le langage unique et en constante innovation du trompettiste, tout en préservant, au coeur de chaque mouvement, la fragilité inhérente à la trompette. Et c’est justement le parfait équilibre entre cette sensibilité à l’état pur et ce goût pour l’avant-garde qui a rendu le “son Molvær” si distinct et apprécié à travers le monde.

Où écouter Nils Petter Molvær

A Paris (75) jeudi 25 novembre à 21h au New Morning

Nils Petter Molvær (machines, trompette)

Johan Lindström (guitare, orgue Hammod)

Jo Berger Myhre (basse, claviers, machines)

Erland Dahlen (batterie, machines, percussions)