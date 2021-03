Nik Bärtsch, l'extase par l'ascèse de la solitude

Avec “Entendre”, ce premier album solo pour ECM, le pianiste et compositeur Nik Bärtsch, plus connu jusqu’à présent en tant que leader des groupes Ronin et Mobile, offre une plongée au plus intime de sa pensée musicale.

Au sommaire aujourd'hui

Nick Bärtsch à la Une

"Cette musique tire son énergie de la tension entre la précision de la composition et l'auto-contournement de l'improvisation. De la restriction auto-impliquée découle la liberté. L'extase par l'ascétisme."

Jazz Trotter article Jazz Trotter : Cameron Graves - Seven

Comme son titre l’indique “Entendre” se propose de s’approcher au plus près des processus créatifs mis en œuvre par Nik Bärtsch dans le déploiement minutieux de ses pièces modulaires polymétriques. Une démarche attentive à la dynamique du toucher, trouvant la liberté dans des formes de restrictions esthétiques, alimentant le flux de chaque pièce dans le but de nourrir son développement structurel, tout en engageant la musique dans de nouveaux territoires. Enregistré à l’Auditorio Stelio Molo RSI de Lugano, en septembre 2020, “Entendre” a été produit par Manfred Eicher.

(extrait du communiqué de presse)

à réécouter AUDIO 1h 59mn émission Jazz été Festival Radio France Occitanie Montpellier : Nik Bärtsch's Ronin

Le pianiste et compositeur suisse Nik Bärtsch est né en 1971 à Zurich, où il vit toujours. Il a pris des leçons de piano et de percussion dès l'âge de 8 ans et a ensuite étudié à la Musikhochschule et à l'université de la ville, tout en travaillant en free-lance dans divers groupes, "jouant de tout, de la fusion au free-funk, et toutes sortes de jazz extraverti".

Alors que l'intérêt de Nik Bärtsch pour la composition grandit et qu'il s'immerge dans les pratiques de John Cage et Morton Feldman, son attrait pour le jazz live s'estompe : "Je n'en voyais tout simplement plus le sens, pour moi en tant qu'instrumentiste". En 1997, il crée un groupe acoustique, Mobile, qui "développe des concepts musicaux intégraux dans un cadre musical". L’album “Continuum”, avec une version élargie de l'ensemble Mobile est paru en 2016 chez ECM.

à réécouter AUDIO 58 min émission Open jazz Nik Bärtsch's Mobile, la continuité en version acoustique

Le groupe Ronin (du nom des guerriers indépendants de l'histoire japonaise qui ne servaient aucun maître) est né en 2001 du désir de Nik Bärtsch d'avoir un groupe qui puisse également travailler dans les clubs et "jouer avec plus de puissance". Le pianiste a décrit le travail du groupe comme du "zen-funk" et du "groove rituel" : "Notre musique se situe quelque part entre le jazz et la composition moderne, la pop progressive, la musique rituelle, la musique groove en général". L'écrivain Michel Mettler a décrit l'esthétique du groupe comme "la création d'un effet maximal avec un minimum de moyens" : les phrases et les motifs sont répétés, combinés et superposés, créant des motifs rythmiques complexes et changeants qui s'accumulent lentement au fil du temps avec un impact dramatique écrasant.

à réécouter AUDIO 54 min émission Open jazz L'actualité du jazz : Nik Bärtsch's Ronin, bouger ensemble

Ronin a publié trois albums studio sur ECM à ce jour, “Stoa” (2006), “Holon” (2008) et “Llyrìa” (2010), ainsi qu'un double CD, “Live” (2012), une anthologie de concerts donnés dans le monde entier entre 2009 et 2011, une collection qui révèle sa propre logique interne et sa dramaturgie.

(extrait de la biographie en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)

A écouter

ECM publie des podcasts d'interviews de musiciens