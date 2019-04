Nicolas Parent, les couleurs du mirage

Au sommaire aujourd'hui

Nicolas Parent à la Une

La force de cette nouvelle oeuvre profonde, riche et passionnante, réside dans la beauté de ses mélodies raffinées.

3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Maïsha vendredi 05 avril à 21h à la Petite Halle à Paris (75) dans le cadre du London Jazz Calling #3.

3 invitations pour 2 à gagner pour le concert El Comité lundi 08 avril à 21h au New Morning à Paris (75).

C’est par un Doux mirage que deux enchanteurs, Vincent Segal (violoncelle) et Nicolas Parent(guitare), nous ouvrent les portes de “Mirage”, le troisième opus du guitariste, qui paraît chez L’intemporel/l’Autre Distribution. De ce violoncelle aérien et de cette guitare délicate jaillissent de subtils murmures.

La suite est en trio, Nicolas Parent retrouve Kentaro Suzuki à la contrebasse et Guillaume Arbonville aux percussions. Le guitariste réussi là une symbiose où la guitare respire, la contrebasse chante et les percussions s‘épanouissent sur d’habiles explorations rythmiques.

Nicolas Parent découvre la musique à l’âge de 5 ans à travers l’alto qu’il étudie au conservatoire, avant de s’initier à la guitare dès 13 ans. Après des études au M.A.I. de Nancy et à l’American School of Modern Music de Paris il est titulaire du D.E.M. de jazz. Nicolas Parent a notamment étudié avec Gérard Curbillon, Michel Pérez, Philippe Macé, Peter Giron, Mike O’Neil et a suivi des master-classes avec Avishai Cohen, Lionel Loueke, Scott Henderson, Sylvain Luc, Louis Winsberg et Pierre Bensusan. Il collabore aussi au théâtre avec la compagnie Matador, compose pour des courts métrages et tourne en Europe et au Japon avec son trio.

Où écouter Nicolas Parent

A Paris (75) jeudi 11 avril à 21h au Studio de l'Ermitage

Nicolas Parent (guitare)

Kentaro Suzuki (contrebasse)

Guillaume Arbonville (percussions)