Nicolas Gardel et Rémi Panossian, plongée de l'autre côté du miroir

Rémi Panossian et Nicolas Gardel à la Une

Rémi Panossian et Nicolas Gardel dialoguent dans une formation minimaliste, ne tolérant pas les faux semblants.

Après 15 ans de face à face à la vie comme à la scène, le pianiste Rémi Panossian (RP3) et le trompettiste Nicolas Gardel (The Headbangers) se réunissent autour de l'envie commune de dialoguer ensemble dans une formation minimaliste, ne tolérant pas les faux semblants. Une rencontre où les deux artistes se regardent l'un et l'autre comme leurs propres reflets. Ils nous proposent une musique à leur image, passionnée, lyrique et surprenante. En passant de Duke Ellington à la pop, leur répertoire, nourri de compositions originales, embrasse les racines, le présent et les lendemains.

Après avoir obtenu brillamment le 1er prix de trompette au Conservatoire de Toulouse, Nicolas Gardel intègre la classe de jazz au CNSMD de Paris. Son phrasé limpide et virtuose l’amène depuis le début de sa carrière à collaborer avec des artistes éclectiques : Henri Texier, David Sanborn, Laurent Mignard, Nicholas Payton, Pierrick Pédron, Electro Deluxe, Zebda, Manolin, Tirso Duarte, Orchestre de Chambre de Paris… Musicien, compositeur, mélodiste, il est le leader charismatique de son propre 6tet, The Headbangers.

Pianiste dès l’âge de 7 ans, Rémi Panossian obtient son diplôme d’Etudes Musicales de Jazz et Musiques Improvisées pour ensuite se lancer dans ses propres projets. En duo avec le contrebassiste Julien Duthu, ils reçoivent le Trophée « Nouveaux Talents » en 2008 lors du Festival de jazz de Montauban. Ils sortiront 2 albums ensemble. Puis commence une formidable aventure en 2009 avec Maxime Delporte (contrebasse) et Frédéric Petitprez (Batterie), le trio RP3 qui tourne depuis 9 ans, avec à leur actif plus de 400 concerts dans plus de 40 pays.

Où écouter Rémi Panossian et Nicolas Gardel

A Saint-Jean Cap Ferrat (06) vendredi 08 février à 21h au Saint Jazz Club

vendredi 08 février à 21h au Saint Jazz Club A Montpellier (34) samedi 09 février à 21h au Jam

samedi 09 février à 21h au Jam A Simorre (32) samedi 09 mars à 17h au Bouche à Oreille

samedi 09 mars à 17h au Bouche à Oreille A Marseille (13) mercredi 13 mars au C2 Hôtel

mercredi 13 mars au C2 Hôtel A Muret (31) jeudi 21 mars à 20h30 à l'auditorium de l'EMEA (Ecole Municipale d'Enseignement Artistique)

jeudi 21 mars à 20h30 à l'auditorium de l'EMEA (Ecole Municipale d'Enseignement Artistique) A Paris (75) lundi 1er avril à 19h30 & 21h30 au Duc des Lombards

lundi 1er avril à 19h30 & 21h30 au Duc des Lombards A Toulouse (31) vendredi 09 mai au Taquin

Programmation musicale

Nicolas Gardel, Rémi Panossian « The Mirror »

Dive with Me (Nicolas Gardel)

Matrisse NGRP19089

Nicolas Gardel, Rémi Panossian « The Mirror »

The Mirror (Rémi Panossian)

Matrisse NGRP19089

Oscar Peterson, Dizzy Gillespie « Oscar Peterson & Dizzy Gillespie »

Dizzy Atmosphere (Dizzy Gillespie)

Pablo J33J 20049

Lucian Ban, Alex Simu « Free Fall »

Quiet Storm (Lucian Ban)

Sunnyside 1526

Benny Goodman « The Famous 1938 Carnegie Hall Jazz Concert »

Presentation (Benny Goodman)

Columbia Legacy C2K65143

Benny Goodman « The Famous 1938 Carnegie Hall Jazz Concert »

Sensation Rag (Edwin "Eddie" Edwards)

Columbia Legacy C2K65143

Benny Goodman « The Famous 1938 Carnegie Hall Jazz Concert »

I'm Coming Virginia (Will Marion Cook, Donald Heywood)

Columbia Legacy C2K65143

Benny Goodman « The Famous 1938 Carnegie Hall Jazz Concert »

When My Baby Smiles at Me (Munro, Sterling, Lewis, Von Tilzer)

Columbia Legacy C2K65143

Benny Goodman « The Famous 1938 Carnegie Hall Jazz Concert »Shine (Cecil Mack, Ford Dabney, Lew Brown)

Columbia Legacy C2K65143

Vincent Peirani « Living Being II, Night Walker »

Bang Bang (Sonny Bono)

ACT 9858-2

Mark Feldman, Sylvie Courvoisier « Malphas »

Basus (John Zorn)

Tzadik 7354

The Ebony Hillbillies « 5 Miles From Town »

Wang Dang Doodle (Wilie Dixon)

EH Music

Peter McEachern « Bone Code »

Gospel Trane (Alice Coltrane)

Clean Feed 494