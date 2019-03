Nicolas Folmer, sketches of Miles

Au sommaire aujourd'hui

Nicolas Folmer à la Une

«Nicolas Folmeret ses amis musiciens ont récemment créé un hommage à Miles Davis. Cet hommage rendu à un musicien dont la musique a touché tellement de vies, a été magnifiquement conçu et magnifiquement interprété. Nicolas en particulier joue à merveille sur cet album. Son interprétation démontre qu'il a vécu avec la musique de Miles et l'a absorbée dans son âme. Merci Nicolas de continuer l'histoire qui, je soupçonne, durera tant qu'il y aura de la musique.» Marcus Miller

Marcus Miller: « C'est une belle chose de voir que la musique de Miles Davis continue d'inspirer les musiciens depuis des générations. Il est étonnant qu’un morceau de musique de Miles, qui ne nécessite parfois que 7 minutes d’enregistrement, puisse avoir une vie éternelle. Sa musique vit non seulement à travers ses enregistrements, mais aussi à travers le fait que sa musique a été RÉINTERPRÉTÉE par des musiciens dont la vie a été transformée en écoutant Miles.»

René Urtreger: « Cher Nicolas, Je sais combien il est hasardeux de suivre les traces des géants que sont Miles Davis, Bud Powell, Erroll Garner et j'en passe... Ta démarche est belle, riche, si pleine de bon goût que ton album est un bonheur. Ton ami René »

Nicolas Folmer fait partie des rares musiciens qui ont été produits par Teo Macero, producteur légendaire et historique de Miles Davis. Il a également partagé la scène des partenaires du "Prince des ténèbres" tels que John Lewis, RenéUrtreger, DaveLiebman ou RickMargitza...

Pour Nicolas Folmer, explorateur des sons et des styles allant toujours là où on ne l'attend pas, il ne s'agit pas ici de proposer un énième hommage à Miles Davis : la gageure est de s’aventurer dans les richesses inépuisables de son œuvre, d'en explorer tous les recoins pour mieux s'en affranchir et en offrir ses propres vision et métaphore musicales. Il compose donc un nouveau répertoire lui permettant encore d’élargir sa palette grâce à des arrangements et des créations toujours plus variés regroupant plusieurs périodes et styles de l’œuvre de Miles Davis, tout en conservant une unité : « Comment Miles aurait-il lui-même relu ses œuvres aujourd’hui ? ».

Pour cette aventure, Nicolas Folmer rassemble un quintet explosif : Laurent Coulondre (claviers), Olivier Louvel (guitares), Julien Herné (basse) & Yoann Serra (batterie). Pour l’enregistrement de l’album, il fait de surcroît appel au corniste Félix Roth et aux talents de trois saxophonistes hors-normes : Rick Margitza (saxophone ténor), complice de Miles dans sa dernière période, Stéphane Guillaume (saxophones soprano et ténor, clarinette & flûte), monstre français incontournable et Antoine Favennec (saxophone alto), jeune soliste en pleine ascension.

Fort du succès du premier concert « Carte blanche autour de Miles Davis » (commande du Festival de Jazz de Cavalaire en septembre 2017) puis d’une tournée en 2018 sur de prestigieuses scènes telles que le Festival Jazz in Marciac, le projet fait donc l’objet d’un album : « So Miles ».

Plongeons-nous dans les tumultes à la fois charnels et éthérés de la pâte sonore davisienne de Nicolas Folmer. Un périple sensoriel et incandescent, prometteur d’un groove parlant autant au corps qu’à l’esprit...

Où écouter Nicolas Folmer

A Paris (75) vendredi 29 mars à 21h30 et samedi 30 mars à 19h & 21h30 au Sunset pour la sortie de l’album “So Miles” chez Cristal

