Nguyên Lê, voyage en autres mers

Nguyên Lê à la lune

Overseas est un spectacle multidisciplinaire porté par l'âme de la migration vietnamienne, conçu et dirigé par le guitariste Nguyên Lê ainsi que le metteur en scène et chorégraphe Tuan Lê. Deux des artistes majeurs du Vietnam d'aujourd'hui s'unissent pour la première fois pour un projet qui mettra en scène le paysage de la créativité vietnamienne actuelle, la métamorphose de son esprit au gré de ses migrations, l'épanouissement de son identité à travers les voyages du temps.

Les deux créateurs partagent une passion pour la célébration des racines de leur pays autant qu'une connaissance et une expérience profonde des langages de l'art occidental. Grâce à cette unique fusion de personnalités et de talents, les deux Lê rêvent de transmettre & de partager la poésie du Vietnam avec le monde contemporain. La Singularité accomplie dans l'Universalité.

Tuan Lê est né à Saigon dans une famille d'artistes & très jeune devient jongleur. A 14 ans, il vient habiter en Allemagne. Il se produit dans de nombreux spectacles de cabaret de part le monde, en particulier avec le célèbre Cirque du Soleil, pour lequel il sera le premier artiste et directeur vietnamien. Revenu à Ho Chi Minh Ville, il co‐dirige depuis 2009 le "Nouveau Cirque du Viêt-­‐Nam" en tant que metteur en scène et chorégraphe. Pour la critique internationale, ses spectacles "Lang Toi", "À Ô Lang Phô" et "Teh Dar", sont ce que le pays a créé de plus vivifiant aujourd'hui. Depuis 2014 ces spectacles, qui rendent hommage aussi bien aux traditions séculaires qu'aux nouvelles énergies, sont en tournée dans le monde entier avec un spectaculaire succès.

Nguyên Lê est né à Paris de parents vietnamiens. Musicien autodidacte, diplômé en Philosophie et en Arts Plastiques, il a développé un son de guitare immédiatement reconnaissable, intégrant avec fluidité les cultures du monde entier. Tout en devenant un musicien de jazz de stature internationale, il n'a cessé de se construire une identité tendue entre l'Orient et l'Occident. Son 1er album vietnamien "Tales from Viêt-­‐Nam" a établi en 1996 les fondations d'un mariage entre jazz et musique traditionnelle. Il a reçu de nombreux prix : "Django d’Or" en 2006, "Chevalier des Arts et des Lettres" et "Musicien de l'année" en France 2011; "Homme de l'Année 2013", "Chanson préférée 2013" et "Meilleur spectacle 2014" au Vietnam. Il a été nominé pour les "Victoires de la Musique 1998" et "Meilleur guitariste international 2015" pour l'Echo Jazz en Allemagne.

Cuong Vu (trompette)

Nguyên Hoàng Anh (flûte sáo en bambou)

Illya Amar (vibraphone, MalletKAT, T’rung xylophone en bambou, Trung Bao, beatbox)

Lê Thi Van Mai (dàn tranh zither)

Nguyên Lê (basse et guitare électrique, électroniques)

Chris Minh Doky (contrebasse)

Ngô Hồng Quang (voix, dàn nhi fiddle, dàn môi jawsharp, dàn bâu monocorde, luth dàn tính)

Alex Tran (batterie et percussions)

Minh Dàn Môi dàn (do percussions en bambou)

