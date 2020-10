Newvelle, audiophile collectors, la saison 5

La cinquième saison des vinyles du label Newvelle est fin prête. Toujours aussi collector, audiophile et esthète.

Rufus Reid & Sullivan Fortner « Always in the Moment » article Newvelle : Rufus Reid & Sullivan Fortner « Always in the Moment »

Dave Douglas, Elan Mehler « If There Are Mountains » article Newvelle : Dave Douglas, Elan Mehler « If There Are Mountains »

Patrick Zimmerli « Book of Dreams » article Newvelle : Patrick Zimmerli « Book of Dreams »

OWL trio, Kurt Elling « Life of the Party » article Newvelle : OWL trio, Kurt Elling « Life of the Party »

Newvelle Records est un label participatif, imaginé par ses deux créateurs, un français Jean-Christophe Morisseau et un américain Elan Mehler. Il s’avère triplement innovant dans sa manière de produire des disques de jazz :

d’une part, il ne s’agit pas d’une souscription (sur le modèle déjà connu de KissKissBankBank ou des pionniers d’ArtistShare à New York ou Jazz and People à Paris), mais d’un abonnement annuel pour recevoir 6 albums dans l’année (un tous les deux mois).

d’autre part, ils sont publiés exclusivement en vinyles, au format 30cm.

enfin, il s’agit de combiner une musique originale, spécialement conçue pour chaque projet, avec la photographie et la littérature.

Cependant, le label ne possédera pas la musique. Le principe est qu’il garde les droits du vinyle et que le musicien récupére les droits numériques au bout de deux ans pour l’usage qui lui semblera opportun. La musique est enregistrée au studio East Side Sound par Marc Urselli, avec un soin particulier apporté à la dynamique naturelle.Les musiciens sont rémunérés à l’avance..

Programmation musicale

Rufus Reid, Sullivan Fortner « Always in the Moment »

Always in the Moment (Rufus Reid)

Rufus Reid (contrebasse), Sullivan Fortner (piano)

Newvelle

Rufus Reid, Sullivan Fortner « Always in the Moment »

The Meddler (Rufus Reid)

Rufus Red (contrebasse), Sullivan Fortner (piano)

Newvelle

Pablo Ablanedo « Chistreza »

La Señal (Pablo Ablanedo)

Pablo Ablanedo (piano), Anat Cohen (clarinette), Jenny Scheinman (violon), Chris Cheek (saxophones), Jérôme Sabbagh (saxophones), Diego Urcola (trompette), Ben Monder (guitare), Fernando Huergo (basse électrique), Franco Pinna (batterie)

Newvelle

Pablo Ablanedo « Chistreza »

Winter Variations (Pablo Ablanedo)

Pablo Ablanedo (piano), Anat Cohen (clarinette), Jenny Scheinman (violon), Chris Cheek (saxophones), Jérôme Sabbagh (saxophones), Diego Urcola (trompette), Ben Monder (guitare), Fernando Huergo (basse électrique), Franco Pinna (batterie)

Newvelle

Dave Douglas, Elan Mehler « If There Are Mountains »

If There Are Mountains (Dave Douglas)

Dave Douglas (trompette), Elan Mehler (piano), Dominique Eade (voix), John Gunther (clarinette basse), Simón Willson (basse), Dayeon Seok (batterie)

Newvelle

Carmen Staaf « Woodland »

Caterpillars (C. Staff, M. Formanek, J. Williams)

Carmen Staaf (piano), Michael Formarek (contrebasse), Jeff Williams (batterie)

Newvelle

Carmen Staaf « Woodland »

The Hunt (Jeff Williams)

Carmen Staaf (piano), Michael Formarek (contrebasse), Jeff Williams (batterie)

Newvelle

Patrick Zimmerli « Book of Dreams »

Algo Mas (Patrick Zimmerli)

Patrick Zimmerli (saxophone ténor), Kevin Hayes (piano), Satoshi Takeishi (batterie)

Newvelle

OWL trio, Kurt Elling « Life of the Party »

Wistful Thinking (Orlando Le Fleming)

Will Vinson (saxophone ténor), Lage Lund (guitare), Orlando Le Fleming (contrebasse)

Newvelle

OWL trio, Kurt Elling « Life of the Party »

Life of the Party (Lage Lund)Will Vinson (saxophone ténor), Lage Lund (guitare), Orlando Le Fleming (contrebasse) Kurt Elling (voix)

Newvelle