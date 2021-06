Nathalie Loriers, le temps retrouvé

Référence incontestée du piano européen, la pianiste et compositrice belge Nathalie Loriers invite Tineke Postma et Nicolas Thys pour “Le temps retrouvé”. Mélodies fortes et swing onirique. Sortie chez Igloo.

Dans la musique soigneusement écrite de ce groupe, il y a aussi tous les non-dits, toutes ces choses qui ne se vivent que dans l’instant présent et qui restent en suspens, longtemps, dans le souvenir. Ne serait-ce d’ailleurs pas l’une des définitions du jazz ?

Après avoir sorti ses premiers albums dans les années 90 chez Igloo, Nathalie Loriers reprend le fil d'une collaboration initiée il y a longtemps. Elle présente “Le Temps retrouvé”, le troisième album de ce trio singulier avec la non moins réputée saxophoniste hollandaise Tineke Postma (Terri Lyne Carrington, Greg Osby) et l’excellent Nicolas Thys (Kris Defoort, Ewout Pierreux, Bill Carrothers).

Ce qui devait être, au départ, un « one shot » pour le Gaume Jazz Festival de 2016, s’est transformé en un véritable projet sur le long terme. Il faut dire que la pianiste belge Nathalie Loriers s’est vite trouvée des atomes crochus avec la saxophoniste Tineke Postma. L’amour des mélodies aux harmonies sinueuses d’une part, et le lyrisme à fleur de peau ou le bop incandescent de l’autre, ont tôt fait de rendre ce trio (car il ne faudrait pas oublier le discret, sobre mais tellement présent contrebassiste Nicolas Thys) indispensable à la scène belge et même européenne.

Voilà pourquoi, avec ces trois-là, vous ne serez jamais au bout de vos surprises ni des bonheurs musicaux car ça chante, ça danse et ça murmure avec délicatesse, entre lyrisme et swing, entre force et tendresse. Et voilà pourquoi Loriers, Postma, Thys est un trio de grande classe.

(extrait du communiqué de presse)

Nathalie Loriers (piano)

Tineke Postma (saxophones)

Nicolas Thys (contrebasse)

