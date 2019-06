MPS, 50 ans (2/2)

Au sommaire aujourd'hui

le label MPS à la Une

Diversité, courage et qualité : telles sont les marques de fabrique avec lesquelles MPS - Musik Produktion Schwarzwald - et son fondateur Hans Georg Brunner-Schwer ont acquis une renommée mondiale comme premier label de jazz allemand. MPS franchit une étape historique : cette marque d'excellence dans l'enregistrement jazz fête ses 50 ans.

MPS était la Mecque d'Oscar Peterson, de George Duke, des Singers Unlimited et d'une foule de découvertes européennes talentueuses. Situés à Villingen, dans la Forêt-Noire allemande, durant deux décennies, les studios MPS ont écrit l'histoire du jazz à travers leur technique d'enregistrement de haut niveau et une esthétique incomparable. Aujourd'hui, “le son le plus parfait de la Forêt-Noire" continue d'enthousiasmer les fans d'analogique du monde entier.

Rappel historique : le label a vu le jour fin 1968, mais avait connu un préambule avec les fameuses initiales HGBS. En tant que copropriétaire du fabricant d'électronique Saba, l'industriel Hans Georg Brunner-Schwer (HGBS) n'était pas seulement un ingénieur du son doué, mais aussi un pianiste amateur passionné de musique. En 1958, il avait construit un studio d'enregistrement au-dessus du salon de sa villa. On y trouvait l'équipement audio le plus sophistiqué existant à l'époque. Quand Oscar Peterson est venu à Zurich pour donner un concert en 1961, Brunner-Schwer a invité Peterson dans sa villa pour y enregistrer le premier concert. Le Canadien a été tellement impressionné par l'enregistrement du concert par HGBS ("Je ne m'étais jamais entendu comme ça auparavant..."), qu'il a décidé de revenir chaque année pour une autre séance dans le salon.

Pendant ce temps, à partir de 1963, le HGBS a commencé à produire des disques sous le nom de Saba, notamment des pianistes allemands Wolfgang Dauner et Horst Jankowski. George Duke a également été lors d’un enregistrement de 1966. Lorsque Brunner-Schwer quitte Saba en 1968, il fonde MPS (Musik Produktion Schwarzwald (Production musicale de la Forêt-Noire). Les enregistrements de Peterson ont été les premiers publiés sous le nouveau nom. Oscar Peterson venait de terminer son contrat avec Verve. Ce fut le début d'un catalogue illustre qui, en 1982, contenait plus de 500 références.

Le studio a finalement déménagé dans un bâtiment de l'usine de la Richthofenstrasse, à deux pas de la villa familiale. HGBS a continué à s'engager dans l'enregistrement de pianistes, d'Eugen Cicero à Monty Alexander en passant par George Shearing. Au fil du temps, MPS a accumulé un trésor d'enregistrements, avec des joyaux provenant d’une grande diversité d’esthétiques musicales. Les enregistrements n'avaient plus lieu uniquement à Villingen ; il y avait désormais des sessions en studio à New York ou en concert au Festival de Jazz de Berlin. Un travail d'équipe étroit avec les ingénieurs du son Willi Fruth et Rolf Donner a garanti que l'exigence d'un son de haute qualité était satisfaite. De nombreux nouveaux talents ont été introduits au sein de MPS par l'intermédiaire de l'équipe d'ingénieurs de MPS, de Joachim-Ernst Berendt, qui, à l'époque, n'était pas encore le grand prêtre du jazz et travaillait à la radio publique voisine SWR.

Avec les pianistes, les violonistes sont le deuxième groupe instrumental le plus en vue.

Les vieux maîtres Stéphane Grappelli et le bluesman Don "Sugarcane" Harris, ainsi que les jeunes lions Jean-Luc Ponty et Didier Lockwood sont quelques-uns des violonistes qui se retrouvent sur MPS. Des grands du jazz international comme Freddie Hubbard ou Jim Hall ont également enrichi le catalogue. Les big bands de Dizzy Gillespie et Count Basie, celui de Kenny Clarke et Francy Boland, sont devenus des habitués du label. Le jazz vocal a également atteint de nouveaux sommets à Villingen : avec Singers Unlimited, Brunner-Schwer a placé la barre haut, mettant à profit les possibilités de superposition de pistes. C'est lors d'une session multipistes de Singers Unlimited que le fameux slogan MPS "le son le plus parfait" a vu le jour, signifiant l'engagement de l'entreprise dans le domaine de la sonorisation. un statut particulier sur la scène internationale.

MPS a continué d'être un pionnier dans l'exploration des contours du jazz. Ce qui a commencé à la fin des années 1980, sous le nom de "World Music" avait déjà trouvé une place de choix dans les années 60 dans la série d'enregistrements MPS "Jazz Meets the World" de Joachim-Ernst. Berendt. Le clarinettiste Tony Scott a rencontré des musiciens balinais, la pianiste Irene Schweizer avec des musiciens indiens, et le pianiste George Gruntz a rencontré des musiciens arabes. À noter également les collaborations entre le saxophoniste alto américain John Handy et le sarodiste Ali Akbar Khan, la révélation de Pedro Iturralde avec Paco de Lucia, ou les enregistrements élégants du guitariste brésilien Baden Powell. Le vibraphoniste-joueur de marimba Dave Pike est devenu un favori de MPS, enrichissant ainsi la gamme de produits du label. son côté groovy avec ses tonalités influencées par l'Inde.

Les jeunes musiciens allemands ont toujours occupé une place de choix au sein du catalogue. MPS a joué un rôle déterminant dans la mise en valeur d'artistes tels que Volker Kriegel, Wolfgang Dauner et les deux frères Joachim et Rolf Kühn. Albert Mangelsdorff et Gunter Hampel, deux artistes importants de l'avant-garde et de la free music, ont trouvé leur place sur le label MPS aux côtés de musiciens de renom comme Archie Shepp et Cecil Taylor.

Sur le tard, MPS s'est aussi consacré à la musique classique. Un Grand Imperial Bösendorfer, la "Rolls Royce des grands concerts", a été acquis pour l'usage du pianiste Friedrich Gulda. Le piano trône toujours dans l'espace studio, ainsi que les marques rouges d'origine au sol, indiquant les positions idéales pour l'enregistrement. microphones. En 1983, Brunner-Schwer a vendu la plupart des droits des enregistrements MPS à Polygram, qui a par la suite publié un certain nombre d'enregistrements MPS en format CD.

En 2014, dix ans après la mort de Brunner-Schwer, le catalogue de MPS a trouvé un nouveau domicile, la société Edel AG. Edel a commencé à mettre à jour l'histoire de MPS, allant de l'avant dans de nouvelles directions. Le vaste trésor du catalogue MPS a de nouveau été mis à la disposition du public. LP par LP, tous les albums ont été numérisés, et des albums spécialement sélectionnés ont été réédités. dans la plus haute fidélité audio sur vinyle et cassette. Il s'agit notamment d'enregistrements Oscar Peterson, George Duke et Monty Alexander.

Parallèlement, après une pause de 30 ans, MPS a commencé à écrire un nouveau chapitre avec un large éventail stylistique de nouveautés. Parmi celles-ci, la légende de la clarinette Rolf Kühn, la chanteuse de soul China Moses, la merveille du jazz berlinois Lisa, le mandoliniste brésilienne Hamilton de Hollanda et la star de la musique du monde Mari Boine.

Programmation musicale

Freddie Hubbard « The Hub of Hubbard »

Blues for Duane (Freddie Hubbard)

MPS 4029759113461

Attila Zoller, HansKoller, Martial Solal « Zoller, Koller, Solal »

Mr. Heine's Blues (Attila Zoller)

MPS 042284310727

Albert Mangelsdorff « Live ! »

Zores Mores (Albert Mangelsdorff)

MPS 0602517797420

Pedro Iturralde « Flamenco Jazz »

Valeta de tu viento (Pedro Iturralde)

MPS 15.143

Kenny Clarke, Francy Bolland Big Band « Fellini 712 »

Villa radieuse (Francy Boland)

MPS 06024 981 4805