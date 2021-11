MLB Trio, Maillard, Luc, Belmondo, un assemblage inédit

Enregistrer un album en trio avec un piano, une guitare et une trompette, aucun jazzman n’avait songé à le faire et à utiliser cette formule instrumentale si particulière ! Thierry Maillard a eu cette idée lumineuse et a osé se lancer dans cette aventure musicale singulière et risquée.

Au sommaire aujourd'hui

MLB Trio à la Une

10 CD à gagner en répondant correctement à la question posée par Alex Dutilh. Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom, prénom et adresse postale COMPLETE. 1 CD pour les 10 premières bonnes réponses. Bonne chance !

« Birka » est l’une des premières villes créées en Suède, du nom d’une guerrière viking, qui a inspiré les textures sonores, les timbres et les couleurs de cet album. « Birka » du MLB Trio paraît chez Ilona Records / l’Autre Distribution.

Hommage à Jef Sicard article Hommage à Jef Sicard

Jazz au Trésor article Jazz au Trésor : John Dennis - The Debut Sessions

Jazz Agenda article Jazz Agenda (semaine du 15 au 21 novembre 2021)

2 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Longboard samedi 20 novembre à 20h30 à la MJC de Morlaix (29). Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails.

Jazz Trotter article Jazz Trotter : Fartyg 6 - Osmund

A la base, l’idée première était simple, elle consistait à réaliser une musique que l’on pourrait qualifier de « jazz de chambre » sans assise rythmique. Se passer d’une contrebasse et d’une batterie, afin de suggérer le swing d’une manière différente : un swing souterrain, doublé d’un groove invisible, mais perceptible !

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

La deuxième idée était de convoquer des amis intimes, des musiciens proches de lui, des aventuriers virtuoses qui aiment prendre des risques et à qui rien ne fait peur. Le guitariste basque Sylvain Luc et le trompettiste varois Stéphane Belmondo furent choisis sans aucune hésitation, car c’est avec eux et avec personne d’autre que le francilien Thierry Maillard voulait réaliser ce projet.

en savoir plus AUDIO 54 min émission Open jazz Thierry Maillard, l'invitation à la ballade

La troisième idée lumineuse de Thierry Maillard consistait à ce que chaque membre du trio apporte des compositions et participe ainsi pleinement à l’élaboration de la musique. Bien qu’il ait écrit plus de la moitié des morceaux de ce répertoire et produit l’album sur son label Ilona Records, Thierry Maillard, instigateur de ce projet, paraît être le leader naturel de ce trio hors du commun. Et pourtant, à l’écoute de cet album atypique, il n’en est rien, tant la musique est fluide et cohérente d’un morceau à l’autre et l’investissement des musiciens tel, que personne ne cherche à se mettre en avant.

en savoir plus AUDIO 54 min émission Open jazz Belmondo Quintet, la fraternité libre et égale

L’interaction musicale entre ces trois musiiens est une grande leçon de jazz, une écoute et une compréhension mutuelle, où chacun rebondit constamment aux propositions de l’un ou de l’autre. Voici donc un projet collégial et démocratique, où les décisions sur l’élaboration des morceaux sont prises par tout le monde et les suggestions des uns ou des autres, toujours les bienvenues. En prime, le travail sur les textures sonores, les timbres et les couleurs (notamment à l’unisson), est formidablement bien restitué par l’ingénieur du son Philippe Gaillot qui transforme ces différentes plages en de purs joyaux acoustiques.

en savoir plus AUDIO 54 min émission Open jazz Sylvain Luc face au miroir tendu par Renaud Letang

Des morceaux courts, plutôt lents, souvent mélancoliques, portés par de fort belles mélodies, où chaque instrumentiste tisse sa toile et exprime la force de son talent au service du collectif. Un bel équilibre entre écriture et improvisation où règne un jeu fluide, aérien, subtil et élégant, de la part des trois compères. Des influences celtiques particulièrement prégnantes parcourent les compositions de Thierry Maillard, le blues basque, pur et sophistiqué, des morceaux de Sylvain Luc atteint sa cible et nous ravit constamment, et enfin, une belle atmosphère de fin de soirée méditerranéenne imprègne les titres de Stéphane Belmondo. Trois styles qui s’entremêlent avec bonheur et cohérence et où le maître mot est : mélodie, comme s’il s’agissait de chansons et que nos trois instrumentistes se transformaient en chanteurs !

(extrait du communiqué de presse)

Où écouter MLB Trio

A Paris (75) jeudi 25 novembre à 21h au Studio de l'Ermitage

Thierry Maillard (piano)

Sylvain Luc (guitare)

Stéphane Belmondo (trompette)