Mino Cinelu & Nils Peter Molvær, joyeux tropiques

Un duo aperçu lors d’une carte blanche à Marseille Jazz des Cing Continents l’an passé. Un dialogue entre les percussions de Mino Cinelu et la trompette de Nils Peter Molvær. Pour souffler le chaud et le froid et filer à l’aventure.

"SulaMadiana" n'est pas un sortilège ancien, mais une confession aux biographies respectives des musiciens. Sula est l'île dont est issu Nils Petter Molvær, Madiana est synonyme de Martinique, d'où vient le père de Mino Cinelu.

"SulaMadiana" combine tout ce qui est perçu comme fiable, familier et accompli, avec une notion de sons au-delà de l'horizon : scintillants, chatoyants et toujours prometteurs. L'album contient de nombreuses références ethniques et historiques. Sur le single SulaMadiana (For Manu Dibango), Mino Cinelu s'incline délibérément devant son mentor, Manu Dibango, qu'il appelle un sage. Un autre hommage est rendu au maître de l'afrobeat Tony Allen, récemment décédé, et au batteur de jazz Jimmy Cobb, qui nous a également quittés cette année, et avec qui Mino Cinelu a en commun l'expérience vécue auprès de Miles Davis, à 25 ans de distance.

(extait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)

Programmation musicale

18h08 - Mino Cinelu, Nils Petter Molvær« SulaMadiana »

SulaMadiana (Mino Cinelu, Nils Petter Molvær)

Mino Cinelu (percussions, guitare acoustique, voix, loops, etc.), Nils Petter Molvær (trompette, guitare électrique, voix, loops, effets, etc.)

Modern Recordings 4050538628913

18h14 - Mino Cinelu, Nils Petter Molvær « SulaMadiana »

Rose of Jericho (Mino Cinelu, Nils Petter Molvær)

Mino Cinelu (percussions, guitare acoustique, voix, loops, etc.), Nils Petter Molvær (trompette, guitare électrique, voix, loops, effets, etc.)

Modern Recordings 4050538628913

18h24 - Don Cherry, Latif Khan « Music Sangam »

Untitled / Inspiration from Home (Ornette Coleman / Don Cherry)

Don Cherry (claviers, trompette), Latif Khan (tablas)

Heavenly Sweetness

18h31 - Max Roach, Dizzy Gillespie « Max + Dizzy, Paris 1989 »

Versailles (Max Roach, Dizzy Gillespie)

Dizzy Gillespie (trompette), Max Roach (batterie)

A&M 396404-2

18h37 - Steve Potts « Musique pour le film d'un ami »

Poème (Steve Potts)

Steve Potts (saxophone alto), Christian Escoudé (guitare électrique), Gus Nemeth (contrebasse), Kenneth Tyler (batterie), Keno Speller (bongos)

Souffle Continu FFL062

18h43 - Josephine Davies « Satori : How Can We Wake ? »

Ananda : Bliss (Josephine Davies)

Josephine Davis (saxophone ténor), Dave Whitford (contrebasse), James Maddren (batterie)

Whirlwind 4764

18h48 - Didier Lockwood « Le Jeune homme au violon »

Martinique (Didier Lockwood)

Didier Lockwood (violon), Gordon Beck (piano), Cecil McBee (contrebasse), Billy Hart (batterie)

JMS 115-2

Yakir Arbib « My Name Is Yakir »

Confirmation (Charlie Parker)

Yakir Arbib (piano)

JMS 1142

Jacky Terrasson « 53 »

Jump ! (Jacky Terrasson)

Jacky Terrasson (piano), Sylvain Romano (contrebasse), Gregory Hutchinson (batterie)

Blue Note 0808196