Miles Davis inédit : Vienne, 1991

Un concert inédit de Miles Davis, “Merci Miles ! Live at Vienne”, paraît chez Rhino dans le cadre du Black Music Month. Émouvant et fragile, l’un des tous derniers concerts de la légende du jazz.

Miles Davis à la Une

Le 1er juillet 1991, le trompettiste et son Miles Davis Group donnent un concert au Festival Jazz à Vienne. Il s’agit d’une de ses toutes dernières performances avant sa disparition le 28 septembre de la même année. Ce concert inédit est disponible pour la première fois ce 25 juin dans le cadre du Black Music Month.

Le concert de Miles Davis à Jazz à Vienne contient deux titres (Penetration et Jailbait) écrits par Prince, avec qui Miles partageait une admiration et une amitié mutuelles. “Merci Miles ! Live at Vienne” est disponible le 25 juin en coffret 2-CDs et double-vinyle. Ce contenu est également proposé sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. Cette édition spéciale comprend un livret rédigé par l’historien de la musique, journaliste et producteur Ashley Kahn, avec un design de Bruno Tilley. Un poster et une carte postale collectors sont également disponibles pour toutes commandes passées sur Rhino.com ou MilesDavis.com.

En 1991, le plus célèbre trompettiste du monde contemple cinq décennies d’évolution musicale – la sienne, et celle du monde qui l’entoure. Miles était parvenu à fusionner le jazz avec la musique classique, puis, plus tard, le R&B, le rock et le funk dans des productions hybrides qui allaient modifier la trajectoire de la musique populaire et contribuer à sa légende. En 1985, il avait quitté Columbia au bout de trente ans pour signer chez Warner Bros., le label qui abritait des artistes au succès international tels Madonna, Van Halen et Prince.

L’amour de Miles Davis pour la France a été largement documenté et couronné par une Légion d’honneur obtenue en juillet 1991. Miles Davis avait reçu cette médaille des mains du ministre de la culture Jack Lang, qui l’avait surnommé “le Picasso du jazz." Quelques jours plus tôt, il avait donné un concert électrisant au Festival Jazz à Vienne en compagnie du Miles Davis Group, une performance capturée dans “Merci Miles !” Il meurt deux mois plus tard, en septembre 1991.

Saluant l’impact culturel de la musique Noire sur un siècle de culture populaire, Rhino Records a accompagné le Black History Month en début d’année avec une série de rééditions d’albums de Donny Hathaway, Aretha Franklin, Curtis Mayfield, Nina Simone, Chaka Khan et Ray Charles.

(extrait du communiqué de presse)

Miles Davis (trompette)

Kenny Garrett (saxophone)

Deron Johnson (claviers)

Foley (basse lead)

Richard Patterson (basse)

Ricky Wellman (batterie)