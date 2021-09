Miho Hazama, visions en grand angle

“Imaginary Visions” est le nouvel album de la cheffe et compositrice Miho Hazama, nommée aux Grammy Awards, ici à la tête du Danish Radio Big Band, l'un des plus séduisants grands ensembles de jazz en Europe.

Au sommaire aujourd'hui

Miho Hazama à la Une

"C'est un moment important pour moi. Comme j'ai une formation en musique classique, les sons que j’ai dans la tête sont plutôt symphoniques. Cependant, le Danish Radio Big Band a changé ma perspective. Ils sont tellement ouverts et enthousiastes à l'égard de nouvelles musiques".

Jazz au Trésor article Jazz au Trésor : Duke Ellington - Berlin 1959

Jazz Agenda article Jazz Agenda (semaine du 27 septembre au 03 octobre 2021)

2 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Carl Schlosser & Alain Jean-Marie mercredi 29 septembre à 21 au Sunside à Paris (75). Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 2 premiers mails.

Jazz Culture article Jazz Culture : Exposition photos sur Didier Lockwood

3 invitations pour 2 à gagner pour le concert-hommage à Didier Lockwood par Francis Lockwood à la salle polyvalente Peyrouse à Marguerittes vendredi 01 octobre à 21h.

Pour Miho Hazama, “Imaginary Visions” qui paraît chez Edition, représente une nouvelle étape dans le cadre d'une carrière internationale irrésistiblement croissante et florissante.

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

On pourrait s'attendre à ce que Miho Hazama se débatte avec son identité : une musicienne japonaise travaillant à New York et en Europe, une compositrice de formation classique aimant le jazz et la composition moderne, mais en fait elle ne pense pas à l'identité - travailler avec des gens et avec la musique qu'elle aime est la chose la plus importante.

Cependant, le besoin de "rendre tout confortable entre les gens", d’équilibrer les différences culturelles avec les exigences musicales de son travail, alimente son identité de compositeur travaillant dans ces différents environnements. Sa capacité à équilibrer ses propres centre intérêts musicaux avec des formations aussi différentes que le Metropole Orkest, le Danish Radio Big Band et son orchestre de chambre new-yorkais m_unit, symbolise sa capacité à résoudre la quadrature du cercle identitaire.

"Je vis pour la musique", dit-elle. "Mon passe-temps est d'aller voir des concerts, j'écoute toujours de la musique, j'aime parler de musique. Faire pour moi-même quelque chose que j'aime et espérer que cela inspire et encourage les autres", tel est le credo de Miho Hazama.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

En 2019, Miho Hazama a pris un poste de cheffe d'orchestre du Danish Radio Big Band (DRBB), suivant les traces de Thad Jones, Bob Brookmeyer et Jim McNeely (tous des influences revendiquées pour la compositrice Miho Hazama). “Imaginary Visions” est le premier album du DRBB à contenir exclusivement des compositions de Miho Hazama.

"Ces compositions s'inspirent énormément des membres du DRBB, de leur timbre, du caractère de leur jeu, de leur force, de leur caractère unique et de leur authenticité. Elles sont également secrètement inspirées par les compositions des anciens chefs d'orchestre (directeurs musicaux) du DRBB, tels que Thad Jones, Bob Brookmeyer et Jim McNeely. L'étude de leurs compositions m'a définitivement rappelé leurs façons de construire l'harmonie, les vibrations musicales, les formes, les motifs rythmiques, les orchestrations et les idées de composition/harmonisation. Ce n'est pas un "copié-collé" évident, mais c'est plutôt ma façon d'explorer et de digérer les idées de ces maîtres."

(extrait du communiqué de presse en anglais - traductin E. Lacaze / A. Dutilh)