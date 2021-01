Miguel Zenón & Luis Perdomo, l'art du boléro

Le 28 septembre 2020, en pleine pandémie, le saxophoniste portoricain Miguel Zenón et le pianiste venezuelien Luis Perdomo ont enregistré sans public à la Jazz Gallery de New York. Leur duo, “El arte del bolero”, vient de sortir en numérique sur Miel Music.

Au sommaire aujourd'hui

Miguel Zenón & Luis Perdomo à la Une

"Lorsque nous jouons ces chansons, nous pouvons en entendre les paroles dans un coin de la tête, ce qui crée un lien très profond, difficile à reproduire dans une autre situation. C'est vraiment au-delà du familier. Ces chansons font partie de nous." (Miguel Zenón).

Jazz au Trésor article Jazz au Trésor : Meredith D'Ambrosio - Another Time

Jazz Agenda Fantôme article Jazz Agenda Fantôme

Jazz Culture article Jazz Culture : "Soul" de Pete Docter

Jazz Bonus article Jazz Bonus : Mathias Rüegg - Solitude Diaries

Miguel Zenón écrit dans les notes de pochette sur l'album : "En tant qu'instrumentiste, je passe une grande partie de mon temps à faire du saxophone un prolongement de mon processus créatif. Ce processus est toujours filtré par l'interprétation et l'expressivité, et le plus souvent j’ai en tête certains de mes chanteurs préférés (des gens comme Ismael Rivera, Cheo Feliciano et Andy Montañez) comme sources d'inspiration. Dans chacune de leurs voix, je peux entendre un reflet de leur personnalité unique, qui se manifeste au plus haut niveau dans leur interprétation. Ces mélodies deviennent des véhicules de leur créativité, une toile sur laquelle ils vont dépeindre leurs sentiments et leurs états d'esprit.

à réécouter émission Jazz été Jazz Montpellier du 21 juillet 2016 : Miguel Zenon Quartet

Mais ce ne sont pas n'importe quelles chansons. Ce sont des chansons qu'ils ont entendues des centaines de fois, des morceaux de musique familiers qu'ils connaissent très bien, et c'est un peu ce que je ressens par rapport au répertoire de cet album. Nous avons choisi des compositions de la grande époque du bolero que nous pouvions jouer instantanément, sans y réfléchir à deux fois. Des chansons de l'époque de nos parents et grands-parents qui sont restées assez longtemps en nous pour les connaître par cœur et les aimer profondément. Elles sont tout aussi essentielles à notre développement que la musique de Charlie Parker, John Coltrane ou Thelonious Monk, mais simplement encore plus familières.

Nous avons enregistré cette musique comme un spectacle en direct, tout en une seule prise, sans autre préparation que de discuter des tonalités et de quelques éléments de base sur la forme. Nous avons été plus qu'agréablement surpris par les résultats et avons décidé qu'ils méritaient d'être partagés. Il n'y a rien de tel que de faire de la musique avec quelqu'un d'autre, de trouver un langage commun auquel on peut s'accrocher et d'aller explorer cela ensemble. Nous espérons que cela se concrétisera ici et que vous apprécierez la musique".

À propos de la musique

Como fue : Popularisée par le grand Benny Moré, cette chanson est devenue un standard latino-américain. Luis et moi la jouons depuis des années, généralement en mi bémol. Nous avons décidé de la jouer ici en ré bémol, principalement inspirés par une récente immersion dans la musique de Billy Strayhorn.

Alma adentro : Une chanson que nous avons déjà enregistrée avec un ensemble plus important sur un album du même nom en 2012. Sylvia Rexach, la compositrice, est une des préférées de ma mère et j'ai été exposée à sa musique quand j'étais enfant. C'est une chanson qui ramène toujours des sentiments de nostalgie et de désir profond, un désir de choses qui n'existent plus.

Ese hastío : Ray Barretto a enregistré cette chanson sous le titre Piensa en mi sur son légendaire album “Rican-Struction” de 1979, la version dont Luis et moi sommes tombés amoureux. Je n'avais jamais joué cette chanson auparavant, mais Luis me l'a suggérée puisqu'il l'avait enregistrée en version instrumentale sur son album “Pathways”. Elle a fini par s'intégrer parfaitement dans notre programme.

La vida es un sueño : Écrite par le génie cubain Arsenio Rodriguez, un artiste révolutionnaire qui a changé à jamais le cours de la musique latino-américaine. Aveuglé par un tragique accident dans son enfance, Arsenio a déménagé aux États-Unis plus tard dans sa vie dans l'espoir que les médecins de ce pays puissent remédier à son état. La légende veut que, peu de temps après avoir appris par ses médecins que ce ne serait pas le cas, il ait écrit cette chanson. Le dernier couplet dit tout : "La realidad es nacer y morir / Porque llenarnos de tanta ansiedad / Todo no es mas que un eterno sufrir / El mundo esta hecho de infelicidad".

Que te pedí - Immortalisée par la diva latine "La Lupe" dans sa version originale de 1965 (enregistrée avec Tito Puente), cette chanson est devenue depuis, dans toute l'Amérique latine, un hymne à l'amour perdu et au chagrin. Nous l'avions déjà interprétée auparavant, mais c'était la première fois que nous la jouions en duo.

Juguete - Ce classique, écrit par le légendaire Bobby Capo, a été popularisé par Cheo Feliciano sur son album de 1972, “La voz sensual de Cheo”. C'est certainement l'une de ces chansons qui est constamment citée partout et qui ne vieillit jamais. Nous la jouons depuis un certain temps et nous avons décidé de l’interpréter un peu plus vite ici, avec un vamp prolongée à la fin pour clore le tout.

À propos de Miguel Zenón

Nommé à plusieurs reprises aux Grammy® et boursier Guggenheim et MacArthur, Miguel Zenón fait partie de ces quelques musiciens qui ont su équilibrer de façon magistrale les pôles souvent contradictoires de l'innovation et de la tradition. Considéré comme l'un des saxophonistes les plus novateurs et influents de sa génération, Miguel Zenón a également développé une voix unique en tant que compositeur et concepteur, concentrant ses efforts sur la mise au point d'un mélange subtil entre la musique folklorique latino-américaine et le jazz. Né et élevé à San Juan, Porto Rico, Zenón a enregistré et tourné avec une grande variété de musiciens, dont Charlie Haden, Fred Hersch, Kenny Werner, Bobby Hutcherson et Steve Coleman. Il est également membre fondateur du SFJAZZ Collective.

à réécouter AUDIO 54 min émission Open jazz Miguel Zenón, "je me souviens de Ismael Rivera"

En 2021, Miguel Zenón sortira également au printemps “Law Years : The Music of Ornette Coleman” avec Ariel Bringuez, Demain Cabaud et Jorge Rossy, et à l’automne 'un album avec son quartet habituel.

À propos de Luis Perdomo

Originaire du Venezuela, le pianiste, compositeur, arrangeur et éducateur Luis Perdomo, nominé aux Grammy®, s'est installé à New York au début des années 90 et s'est depuis imposé comme l'un des musiciens les plus demandés. Il a enregistré et/ou joué avec Ravi Coltrane, David Sanchez, Jerry Gonzalez et le Fort Apache Band, Tom Harrell, John Patitucci, Ray Barretto, Brian Lynch, Robin Eubanks, Dave Douglas, David Weiss et The Cookers, David Gilmore, Ralph Irizarry & Timbalaye, Henry Threadgill et Steve Turre. Il collabore avec Miguel Zenón depuis 20 ans. Luis Perdomo a publié neuf enregistrements en tant que leader. Il a également participé à plus de 200 enregistrements en tant que sideman, dont, plus récemment, deux albums nominés aux Grammy Awards : “Spirit Fiction” de Ravi Coltrane et “Sonero” de Miguel Zenón. En 2002, il a obtenu le 2ème Prix au Concours de piano jazz Martial Solal à Paris.

à lire aussi article Jazz Trotter : Luis Perdomo - Montage

Disponible sur toutes les plateformes numériques, y compris la page Bandcamp de Miguel.