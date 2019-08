Miguel Zenón, "je me souviens de Ismael Rivera"

Au sommaire aujourd'hui

Miguel Zenón à la Une

"Ce n'était pas qu'un des gars parmi d’autres. Pour moi, il était au-delà de ça", dit Miguel Zenón à propos d'Ismael ("Maelo") Rivera (1931-1987), au centre de son dernier projet, “Sonero”. "Il était l'exemple même du plus haut niveau artistique. Il était comme Bird, Mozart, Einstein, Ali, c'était lui."

Miguel Zenón s'y connaît en grandeur musicale. C'est l'un des penseurs les plus originaux du jazz, célébré pour sa complexité harmonique et pour être l'un des saxophonistes alto les plus reconnus de sa génération. Son grand sujet est son pays natal, Porto Rico, et il l'aborde chaque fois avec un regard nouveau, alliant le respect des traditions culturelles à une grande créativité en matière de composition. Personne d'autre à Porto Rico - et le jazz de personne, d’ailleurs - ne sonne comme celui de Miguel Zenón.

“Sonero : The Music of Ismael Rivera” qui paraît chez Miel Music est peut-être l'album le plus puissant de Miguel Zenón à ce jour, et ça en dit long. Familièrement connu sous le nom de Maelo, Ismael Rivera est un héros populaire à Porto Rico encore aujourd'hui, plus de 30 ans après sa mort. "Quand les gens parlent de lui, ils parlent de lui comme d'un personnage légendaire”, dit Zenón. De l'autre côté des Caraïbes, en Colombie, au Venezuela, au Panamá, il est aussi populaire qu'à Porto Rico. Mais en dehors de l’Amérique Centrale, il n'est pas aussi connu. "L'un de mes principaux objectifs ici, dit Zenón, c'est que je veux que le monde entier le connaisse.”

Ismael Rivera a une formation musicale dans le domaine de la musique traditionnelle de son pays. Il grandit avec le futur chef d'orchestre Rafael Cortijo, et devient le chanteur principal de Cortijo y Su Combo, avec lequel il se fait connaître dans l’émission quotidienne El Show del Mediodía dans les années 1950. Parrainés dans les répertoires de bomba et de plena par le patriarche Don Rafael Cepeda, les deux hommes sont à la tête d'un mouvement qui a transformé ces rythmes en musique de danse contemporaine, distincte du style cubain alors en vogue.

Maelo avait un style spécifiquement portoricain de soneo, ou d'improvisation. Le mot vient de son, le style cubain de musique qui est la forme mère de la salsa. Le titre de l'album, “Sonero”, désigne le chanteur qui improvise des mélodies et des paroles sur le coro qui se répète. C'est l'une des formes les plus élevées de la performance artistique, demandant à l'interprète de faire preuve d'érudition musicale et textuelle tout en faisant danser les gens. Rivera était connu de ses fans comme El Sonero Mayor - le plus grand sonero.

Mais, dit Miguel Zenón, "Sonero pour moi ne signifie pas seulement improvisateur. C'est l'exemple d'un personnage. C'est quelqu'un qui incarne le genre. J'ai grandi dans le milieu de la salsa quand j'étais enfant, poursuit-il, et quand les gens parlaient de tous les grands chanteurs - Héctor Lavoe et Cheo Feliciano, Marvin Santiago, Chamaco Ramírez, des gens comme ça - ils parlaient toujours de Maelo d'une façon différente. Rubén Blades parle de Maelo comme d'un génie rythmique révolutionnaire." Issu d'une formation de percussion, Maelo Rivera a développé un style de chant unique qui utilise des phrases de percussion vocale - ¡rucutúc, rucutúc, rucutúc, rucutúc, rucutác ! - pour compléter les lignes mélodiques, ce qui permet au chanteur d'atteindre une étonnante complexité rythmique.

“Mettre des phrases par-dessus des phrases, comme des trois au-dessus des quatre, des choses qui sont si avancées qu'en tant que musicien, on peut dire : " OK, c'est le cinq, puis le quatre, puis ça se croise et ça se rencontre ici " - mais je suis sûr qu'il ne pensait pas à ça", dit Zenón. "Il ne faisait que penser à ce qu'il ressentait. Mais ce qu'il ressentait était tellement en avance sur son temps qu'il était vraiment transcendant. Beaucoup d’éléments que j'ai utilisés pour écrire ces diagrammes étaient des choses inspirées par ce qu'il faisait rythmiquement quand il improvisait."

"Je suis attiré par la complexité, mais dans ce cas-ci, c'est une complexité qui vient s'ajouter à une base de folklore et crée une dynamique. Tout était là réuni, poursuit-il. Son timbre, sa voix, sa façon de traiter les paroles comme un improvisateur et en plus son génie rythmique."

