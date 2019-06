Mighty Mo Rodgers, le 7ème volet de son odyssée blues

Au sommaire aujourd'hui

Le Blues est l'âme de Mighty Mo Rodgers. Un blues, teinté de soul, porté par des tempos d'une efficacité redoutable, sur lesquels il pose, avec bonheur et d'une voix éraillée, des textes toujours empreints d'une grande humanité.

Né dans l'Indiana, à East Chicago, en 1942, Mighty Mo Rodgers étudie très jeune le piano, tout en écoutant les musiciens de Jazz et de Blues qui se produisent dans le club de son père. Il grandit à l'apogée de Stax Records et de la Soul de Memphis, ce qui restera une de ses plus fortes influences. Il fonde son premier groupe "The Rocketeers" au lycée, puis un second à l’université : le "Maurice Rodgers Combo". Il troque alors ses livres d'étudiant contre un aller simple pour Los Angeles, où il devient musicien de studio et producteur.

Auteur compositeur officiel pour Chapell Publishing et la Motown, il s'investit ensuite dans l'enseignement dans les quartiers difficiles de Los Angeles. Il reprend simultanément ses études jusqu'à obtenir une maîtrise de philosophie à l'issue de laquelle il soutient une thèse stupéfiante : "Le Blues en tant que musique métaphysique - son sens musical et ses fondements ontologiques".

Probablement personne n'a recherché aussi profondément ce que cette forme d'art signifiait pour les Afro Américains et l'Humanité toute entière. L'univers de Mighty Mo Rodgers est une parfaite combinaison de mélancolie, de rock'n'roll, et du meilleur de la Stax ou de Mussel Shoals. Il créé ainsi un univers totalement personnel qui n'en reste pas moins fédérateur. Si on ajoute à ça, son indéniable aura, on assiste immanquablement à des prestations captivantes.

Lorsque sort son premier album solo, "Blues is My Wailin' Wall", en 1999, le succès est tout de suite au rendez-vous. C'est aussi le point de départ d'une Odyssée du Blues, vécue et revendiquée comme une véritable exploration, abordant au fil des albums aussi bien des thèmes historiques ou d'actualité, que des sujets plus légers. Mo y retrace notamment le long périple du blues, depuis le temps du commerce triangulaire jusqu’à celui des lendemains qui ne cesseront jamais de déchanter. S’il n’est pas le seul artiste de blues doté d’une vision politique, Mo incorpore subtilement dans son art l’ensemble des éléments susceptibles de distinguer le blues d’autres formes musicales : l’humour bien sûr, mais aussi la colère et l’émotion, ainsi qu’une lecture poétique du monde, brillamment éclairée par des images formidablement évocatrices et une palette sonore inédite.

Après le succès de la tournée sur l'album “Griot Blues” en collaboration avec l'artiste malien Baba Sissoko, Mighty Mo Rodgers nous revient avec le 7ème volet de son odyssée "The Virus" !

« Mighty Mo frappe fort avec un disque pessimiste et même alarmiste… Disons-le d’emblée et c’est l’unique réserve : ce CD doit beaucoup à ses textes et s’apprécie pleinement si on est anglophone. Bref, ici, le virus n’est pas un agent infectieux mais insidieux, il se nourrit de conflits, de violence, de racisme, de pollution, menace l’humanité. Sur fond de hip-hop avec voix off et synthés, l’avertissement tombe dès la chanson-titre, Mighty Mo hurle de sa voix douloureuse d’arrêter le virus, et The Virus (Pt.2) s’achève sur un crash de voiture ! Puis vient Bullets With Names avec le chanteur General, ses tirs d’armes automatiques et ses crissements de pneus… Gospel et prières s’invitent avec Troubled Times avec les Starlights, et A Mother’s Prayer magnifiquement chanté par Margarett Floyd. All Money Ain’t Good Money, bien arrangé, se veut lucide (méfions-nous de l’argent qui n’est pas toujours bon, écoutons les anciens, ne vendons pas notre âme). Two Wings And A Biscuit est une quête mystique pour retrouver un fils tué dans la lutte pour les droits civiques. Mo revient alors sur le poids de l’histoire, autre avertissement décliné en quatre morceaux. Après The Call (sur le passage du milieu), c’est Slave to a Word : l’esclavage d’un mot, le mot “nigger” (je m’appelle “nigger”, on m’appelle uniquement comme ça). Rites of Passage poursuit avec la traversée, la vente aux enchères des esclaves, les enfants arrachés à leurs mères (un homme n’est plus un homme, même dans sa maison). Enfin, dans 400 Years of Tears, Mo pense sans doute à 2019, qui marquera les 400 ans de l’arrivée du premier bateau d’esclaves africains en Amérique. Le CD s’achève sur Beautiful Struggle et pousse à continuer la lutte (l’éternelle attente d’un messie, d’un roi…), et un bref discours en faveur de la disparition du terme “nigger”. Bien plus qu’un disque un appel profond aux consciences. » Daniel Léon pour SOUL BAG MAG