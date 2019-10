Michele Hendricks, auteure et compositrice

Au sommaire aujourd'hui

La sortie d'un nouvel opus de Michele Hendricks est toujours un événement très attendu. Son dernier disque, “A Little Bit Of Ella”, a remporté le Prix du Jazz Vocal 2016 de l'Académie du Jazz. En hommage à Ella Fitzgerald, ce CD présentait Michele dans ce qu'elle fait mieux que personne, le scat et l'arrangement de standards dans son style inimitable.

Tout comme son père, Jon Hendricks, incomparable parolier du groupe Lambert, Hendricks & Ross, ainsi que d'innombrables standards de jazz et de bossa nova, Michele Hendricks écrit de superbes paroles et compose également. Un aspect de son travail que l'on découvre avec délice.

Son répertoire original recouvre des styles très divers : swing, blues, modern, bop, boogaloo et même une gigue irlando-écossaise!

Les chansons de ce nouvel album “Another Side” sont un mélange de ses propres compositions, et de compositions de musiciens qu'elle a rencontrés et avec qui elle a travaillé depuis qu'elle habite en France, sur lesquelles elle a écrit des paroles. Le CD comprend également sa première chanson en français, qui, nous assure-t-elle, parle d'un phénomène pas seulement français, mais international !

Michele Hendricks, chanteuse américaine, auteure-compositrice, monte sur scène à huit ans avec son père Jon Hendricks, lui-même chanteur, parolier et fondateur du fameux trio vocal “Lambert, Hendricks & Ross”. Dès l’âge de quinze ans, Michele tourne régulièrement en Europe avec son père, jusqu’à la fin de ses études de danse et de théâtre à Londres. Elle poursuit des études musicales à San Francisco, avant de revenir à New York, dont elle est originaire, pour deux années durant lesquels elle travaille avec Buddy Rich et Stan Getz.

Michele quitte finalement le groupe pour entamer une carrière en solo et chante aux USA, en Europe et au Japon.

Michele Hendricks (voix)

Arnaud Mattei (piano)

Olivier Temime (saxophone)

Bruno Rousselet (contrebasse)

Philippe Soirat (batterie)

